Банкам разрешат блокировать карты при подозрении на хищение средств

Новости

В Риме нашли нетронутую "гробницу атлета" 13:01
В Москве 6 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности 12:52
Госдума приняла закон о работе промышленных технопарков 12:52
Минск предложил разработать проекты в интересах всего Союзного государства 12:45
В Ростове мужчина при побеге из отдела полиции упал с четвертого этажа 12:42
На Москве-реке презентовали корабль ЧМ-2018 12:42
Под Калининградом дебошир напал на женский монастырь 12:38
Билл Клинтон рассказал о ярости из-за России 12:35
Названы средства гигиены, которые могут вызывать рак 12:35
Все билеты на матч Россия - Турция проданы 12:34
Минкомсвязь: Мы будем искать новые способы блокировки Telegram 12:33
В Индии откопали колесницу из древних эпосов 12:25
Автомобиль сбил трех подростков после ДТП с другой машиной 12:23
В Петербурге ветер обрушил дерево на машину с людьми 12:22
Тверскую улицу перекроют для машин на три дня 12:20
В Уфе семья долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран 12:12
Работу донецкой РСЗО "Чебурашка" показали во всех подробностях 12:10
В Кировской области на ребенка упали футбольные ворота 12:06
Дело похитителей картин Левитана и Шишкина передали в суд 12:05
Истребитель Су-57 назвали потенциальным носителем ядерного оружия 12:05
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста 12:00
В России участились попытки пересылки оружия по почте 11:55
В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой 11:55
Площадь пожара в ТЦ Казани возросла втрое 11:51
Модернизированный БТР‑70МБ1 впервые покажут на параде 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 11:43
Рубрика: Власть

Банкам разрешат блокировать карты при подозрении на хищение средств

Текст: Галина Мисливская
Российские банки смогут блокировать карты клиентов при подозрении на несанкционированный перевод средств через системы дистанционного обслуживания. Такой закон Госдума приняла 5 июня в третьем, окончательном, чтении с целью противодействия хищению денежных средств с банковских счетов.

Документ закрепляет право банка приостанавливать подозрительные переводы на срок до двух рабочих дней при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В такой ситуации банк будет обязан немедленно проинформировать об этом клиента, который сможет либо подтвердить свое согласие на совершение операции, либо заявить о ее незаконности.

Фото: Reuters
Российские банки стали чаще одобрять кредиты заемщикам

Закон также допускает возможность приостановки до пяти рабочих дней зачисления денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.

Теперь Банк России должен определить признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента. Они должны быть размещены на официальном сайте банка.

Данный механизм по мысли авторов закона (который был внесен правительством РФ) позволит предотвратить несанкционированное списание средств со счетов клиентов банков через интернет и мобильные устройства.

Главное сегодня

Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными