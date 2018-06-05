Банкам разрешат блокировать карты при подозрении на хищение средств

Российские банки смогут блокировать карты клиентов при подозрении на несанкционированный перевод средств через системы дистанционного обслуживания. Такой закон Госдума приняла 5 июня в третьем, окончательном, чтении с целью противодействия хищению денежных средств с банковских счетов.

Документ закрепляет право банка приостанавливать подозрительные переводы на срок до двух рабочих дней при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В такой ситуации банк будет обязан немедленно проинформировать об этом клиента, который сможет либо подтвердить свое согласие на совершение операции, либо заявить о ее незаконности.

Закон также допускает возможность приостановки до пяти рабочих дней зачисления денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.

Теперь Банк России должен определить признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента. Они должны быть размещены на официальном сайте банка.

Данный механизм по мысли авторов закона (который был внесен правительством РФ) позволит предотвратить несанкционированное списание средств со счетов клиентов банков через интернет и мобильные устройства.