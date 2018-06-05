Госдума приняла закон о работе промышленных технопарков

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон о промышленной политике, которые регламентируют работу промышленных технопарков.

В законе дается определение промышленного технопарка. Это "объекты промышленной и технологической инфраструктуры, предназначенные для промышленного производства, научно-технической деятельности, инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-технических результатов".

Правительство РФ будет устанавливать требования к промышленным технопаркам и их управляющим компаниям, утверждать порядок применения мер стимулирующего характера.