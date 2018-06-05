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05.06.2018 12:14
Рубрика: Власть

Госдума ввела штрафы за обход блокировок в интернете

Текст: Галина Мисливская
Обход блокировок в интернете вскоре станет административным нарушением, максимальный штраф за которое составит 700 тысяч рублей. Такой закон единогласно приняла сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении.
Фото: depositphotos.com
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Согласно документу, ответственность устанавливается за неисполнение обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен на территории РФ, по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о запрещенных сайтах, а также за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи информации по запросам пользователей об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на основании решения Мосгорсуда, или копий заблокированных сайтов.

За это нарушение устанавливаются следующие штрафы: для граждан - от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 до 700 тысяч рублей.

Также вводятся штрафы за непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, данных, позволяющих идентифицировать владельца таких программно-аппаратных средств или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных, позволяющих его идентифицировать. За это нарушение предусматривается административный штраф в следующем размере: для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 300 тысяч рублей.

Фото: Depositphotos.com
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В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее авторы этой законодательной инициативы - депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) - заявляли о том, что данный закон направлен на противодействие использованию анонимайзеров - информационно-телекоммуникационных сетей и ресурсов, с помощью которых обеспечивается доступ к заблокированным ресурсам.

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