Япония усилила сбор данных о КНДР перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Япония отправит в Сингапур группу сотрудников госведомств для сбора информации о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что правительство в настоящий момент прорабатывает указанный вопрос. Местные СМИ отмечают, что команду может возглавить директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Помимо этого, к сбору данных будут привлечены дипломаты японского посольства в Сингапуре.

По словам генсека, японская сторона намерена активно сотрудничать с США по северокорейской проблематике. Токио крайне заинтересован в решении вопросов ядерной и ракетной программ Пхеньяна, а также так называемой проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Примечательно, что накануне исторического саммита в Сингапуре премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Вашингтон и пообщается с Дональдом Трампом. Переговоры намечены на 7 июня. Руководитель японского правительства сделает остановку в американской столице по пути в Канаду на саммит G7.

Кроме того, внушительная программа в США предстоит министру иностранных дел Японии Таро Коно, который будет находиться в Вашингтоне 6-9 июня. Глава японского внешнеполитического ведомства пообщается с госсекретарем США Майком Помпео. Тема КНДР станет основной в ходе контактов американской и японской сторон.