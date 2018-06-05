Интервью Путина заинтересовало австрийцев, особенно молодежь

Интервью президента России австрийской телерадиокомпании ORF вызвало большой интерес не только в нашей стране, но и в Австрии.

За ответами Владимира Путина на вопросы австрийского журналиста следили по телеэкранам почти 900 тысяч человек.

"Интервью Владимира Путина с журналистом Армином Вольфом посмотрели 4 июня на телеканале ORF-2 почти 898 тыс. зрителей. Особый интерес оно вызвало у молодой аудитории возрастом от 29 лет", - говорится в заявлении ORF (цитата по ТАСС).

Большой успех интервью имело и в соцсетях.