Иран уведомит МАГАТЭ о росте мощностей по обогащению урана

Тегеран намерен уведомить МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана. Об этом информагентству ISNA сообщил замглавы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

По его словам, Иран уже с понедельника начнет процесс наращивания мощностей по производству соединений UF4 и UF6 (тетра- и гексафторид урана). Уведомление об этом будет передано в международную организацию в ближайшее время.

Камальванди также информировал, что у его страны существуют возможности ускорить производство центрифуг, используемых для обогащения урана.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил об одностороннем выходе его страны из соглашения с Тегераном, которое накладывало ограничения на его ядерную программу. Действия Белого дома были предприняты без оглядки на других подписантов сделки, которые заявили о готовности и далее соблюдать ее условия.