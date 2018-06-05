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05.06.2018 08:42
Рубрика: В мире

Иран уведомит МАГАТЭ о росте мощностей по обогащению урана

Текст: Андрей Васильев

Тегеран намерен уведомить МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана. Об этом информагентству ISNA сообщил замглавы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

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По его словам, Иран уже с понедельника начнет процесс наращивания мощностей по производству соединений UF4 и UF6 (тетра- и гексафторид урана). Уведомление об этом будет передано в международную организацию в ближайшее время.

Камальванди также информировал, что у его страны существуют возможности ускорить производство центрифуг, используемых для обогащения урана.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил об одностороннем выходе его страны из соглашения с Тегераном, которое накладывало ограничения на его ядерную программу. Действия Белого дома были предприняты без оглядки на других подписантов сделки, которые заявили о готовности и далее соблюдать ее условия.

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