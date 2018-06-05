Итальянцы открыли новые свойства пиццы

Любовь к пицце может уменьшить риск развития раковых заболеваний. К такому неожиданному выводу пришли итальянские ученые из неапольского института опухолей "Фонд Джованни Паскале". В ходе фестиваля гастрономии "Деревня пиццы" эксперты представили миру рецепт оздоровительной пиццы под названием "Паскуалина", которая продлевает жизнь и защищает от рака кишечника.

В классический вариант блюда, как известно, входит мясо и сыр. Однако рецепт уникальной лечебной пиццы основан на знаменитой средиземноморской диете и рекомендациях по борьбе с онкологией, разработанных Всемирным фондом по исследованию рака. При приготовлении этого инновационного блюда используются исключительно полезные пищевые ингредиенты, способные предотвратить рак. Ими, в частности, признаны пшеничная мука первой категории, перец чили, чеснок, молодая ботва, орехи, оливковое масло экстра-класса и, конечно же, помидоры. Как утверждают ученые, итальянцам стоит изменить давнюю привычку есть пиццу раз в неделю (как правило, по пятницам). Они утверждают, что "Паскуалину" необходимо потреблять два раза в неделю и это принесет пользу здоровью.