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05.06.2018 20:19
Рубрика: В мире

"Паскуалина" не только по пятницам

Итальянцы открыли новые свойства пиццы
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
Любовь к пицце может уменьшить риск развития раковых заболеваний. К такому неожиданному выводу пришли итальянские ученые из неапольского института опухолей "Фонд Джованни Паскале". В ходе фестиваля гастрономии "Деревня пиццы" эксперты представили миру рецепт оздоровительной пиццы под названием "Паскуалина", которая продлевает жизнь и защищает от рака кишечника.
Фото: depositphotos.com
Чипсы, пицца, газировка и еще семь продуктов, вызывающие зависимость

В классический вариант блюда, как известно, входит мясо и сыр. Однако рецепт уникальной лечебной пиццы основан на знаменитой средиземноморской диете и рекомендациях по борьбе с онкологией, разработанных Всемирным фондом по исследованию рака. При приготовлении этого инновационного блюда используются исключительно полезные пищевые ингредиенты, способные предотвратить рак. Ими, в частности, признаны пшеничная мука первой категории, перец чили, чеснок, молодая ботва, орехи, оливковое масло экстра-класса и, конечно же, помидоры. Как утверждают ученые, итальянцам стоит изменить давнюю привычку есть пиццу раз в неделю (как правило, по пятницам). Они утверждают, что "Паскуалину" необходимо потреблять два раза в неделю и это принесет пользу здоровью.

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