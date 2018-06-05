Правительство выделило регионам деньги на бизнес-инкубаторы

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 408,76 млн рублей на строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка "Липецк" в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка "Мастер" в Ярославской области, индустриального парка "Сафоново" в Смоленской области, индустриального парка "Аврора" в Республике Дагестан.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Регионам они предоставляются в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика", говорится в официальном сообщении пресс-службы кабмина.

После завершения строительства технопарков и бизнес-инкубаторов в них в общей сложности смогут разместиться почти 200 предприятий малого и среднего бизнеса. Будет создано около 1750 новых рабочих мест.