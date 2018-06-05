Клинтон отказался извиняться лично перед Моникой Левински

Бывший президент США Билл Клинтон так и не извинился перед своей стажеркой Моникой Левински после секс-скандала в 1998 году.

"С ней лично я никогда не говорил. Но я не раз заявлял публично, что мне очень жаль ", - отметил Клинтон, подчеркнув, что он извинился "перед всем миром".

Говоря о событиях 20-летней давности, бывший хозяин Белого дома заявил, что повел себя правильно, когда пытался не допустить импичмента. "Я поступил правильно, я защищал Конституцию", - цитирует политика ТАСС.

Напомним, в январе 1998 года СМИ узнали о романе 42-го президента США с Левински, которая проходила в Белом доме стажировку. Глава государства сначала отверг все обвинения, а затем сознался в интимной связи с девушкой.

Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.