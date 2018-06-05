Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ

Заявление нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте о необходимости пересмотра санкций Евросоюза против России - позитивный сигнал, но его не стоит переоценивать, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Италия вполне встроена в ЕС, рычаги влияния у лидеров Союза и у Брюсселя на любое государство-члена ЕС имеются, - сказал он "Интерфаксу". - Мы прекрасно знаем, как лидеры других государств выступали в том же духе, но когда приходило время голосовать, то даже самые "евросмутьяны" не выбивались из строя".

Поэтому, заявил он, пока не стоит "переоценивать сигналы из Рима", так как заявление итальянского премьер-министра - "весьма позитивный сигнал, не меньше, но пока - и не больше".

Косачев также отметил, что позиция страны из большой европейской пятерки "уже не может игнорироваться другими лидерами ЕС". "Тот факт, что теперь Италия будет на европейских площадках продвигать идею пересмотра подходов к санкциям, конечно же - большой плюс для всей Европы", - полагает он. При этом Косачев считает, что "критическая масса позиций за полную или частичную отмену антироссийских санкций будет копиться и дальше".

Ранее, выступая в верхней палате итальянского парламента, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "правительство Италии будет выступать в качестве промоутера отмены санкционной политики в отношении России, в особенности тех ограничительных мер, которые наносят пагубный урон экономике и развитию гражданскому обществу России". "Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", - пообещал он.