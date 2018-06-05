Новости

В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит 19:17
На Пушкинской площади 6 июня будет звучать проект "Читаем Онегина" 19:16
В Коми женщина умерла после ранения в ладонь 19:15
Интервью Путина заинтересовало австрийцев, особенно молодежь 19:15
Соглашение о поставках российского газа в Австрию продлено до 2040 года 19:14
Минсельхоз Крыма назвал плюсы от перекрытия Северо-Крымского канала 19:13
В Югре совершил незапланированную посадку международный рейс 19:13
Президент Австрии: Владимир Путин журналистам интереснее, чем я 19:07
ДНР пригрозила Украине морскими "Чебурашками" 19:05
АСВ начнет выплаты вкладчикам "О.К.Банка" и банка "Уссури" 18:55
Audi представила новый флагман Q8 18:52
В Смоленске женщина вывезла тело убитой тети на грузовом такси 18:45
Вышел трейлер очень странной британской комедии "Плавая с мужчинами" 18:45
Новая Третьяковка пустит москвичей в мастерскую Малевича 18:44
Шойгу впервые покажет свои художественные работы 18:42
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ 18:34
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ 18:30
Полная "Кино-Правда" Дзиги Вертова впервые доступна в Сети 18:22
В Киргизии по обвинению в коррупции арестовали бывшего премьера 18:22
На азербайджано-российской границе убит нарушитель 18:14
Президент Австрии рассказал о роли России на международной арене 18:07
Песков объяснил передвижение Путина по Вене на Mercedes 18:04
На стадионе "Ростов Арена" родились девять щенят-"футболистов" 18:04
Путин: Австрия поддержала "Северный поток-2" 18:03
Стало известно о создании морской версии РСЗО "Чебурашка" в ДНР 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 18:30
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ

Текст: Галина Мисливская

Заявление нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте о необходимости пересмотра санкций Евросоюза против России - позитивный сигнал, но его не стоит переоценивать, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Италия вполне встроена в ЕС, рычаги влияния у лидеров Союза и у Брюсселя на любое государство-члена ЕС имеются, - сказал он "Интерфаксу". - Мы прекрасно знаем, как лидеры других государств выступали в том же духе, но когда приходило время голосовать, то даже самые "евросмутьяны" не выбивались из строя".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Косачев прокомментировал разрушение иранской ядерной сделки по вине США

Поэтому, заявил он, пока не стоит "переоценивать сигналы из Рима", так как заявление итальянского премьер-министра - "весьма позитивный сигнал, не меньше, но пока - и не больше".

Косачев также отметил, что позиция страны из большой европейской пятерки "уже не может игнорироваться другими лидерами ЕС". "Тот факт, что теперь Италия будет на европейских площадках продвигать идею пересмотра подходов к санкциям, конечно же - большой плюс для всей Европы", - полагает он. При этом Косачев считает, что "критическая масса позиций за полную или частичную отмену антироссийских санкций будет копиться и дальше".

Ранее, выступая в верхней палате итальянского парламента, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "правительство Италии будет выступать в качестве промоутера отмены санкционной политики в отношении России, в особенности тех ограничительных мер, которые наносят пагубный урон экономике и развитию гражданскому обществу России". "Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", - пообещал он.

Главное сегодня

"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными
Скотленд-Ярд сделал заявление по расследованию дела Скрипалей