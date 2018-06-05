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30 июня 2018 г.

Закон Краснодарского края от 28 мая 2018 года № 3796-КЗ "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Краснодарском крае на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"

Дата подписания 28 мая 2018 г.
Опубликован 30 июня 2018 г.

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 23 мая 2018 года

Статья 1

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", с учетом особенностей, определенных Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года", устанавливает дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной продукции и определяет границы территорий Краснодарского края, в пределах которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Статья 2

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, на следующих объектах и в границах территорий радиусом 500 метров вокруг них:

1) стадион "Фишт" (г. Сочи, Олимпийский парк) - накануне дня проведения на нем матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в день проведения указанных матчей;

2) площадка, предназначенная для проведения фестивалей болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (г. Сочи, Южный мол морского торгового порта), - накануне дня проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в день проведения указанных матчей;

3) тренировочные площадки, предназначенные для проведения предсоревновательных тренировок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

(г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя);

г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект),

тренировочные площадки в местах размещения баз команд, предназначенные для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (г. Краснодар, ул. им. Жлобы, 114;

г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная/Школьная, 33 "б"/2 ;

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 266;

г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1з;

г. Сочи, ул. Чекменева, Сочинский оздоровительный комплекс "Спутник";

г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6), - накануне дня проведения на них предсоревновательных тренировок и тренировочных мероприятий и в день их проведения.

Статья 3

Юридические лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

 

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