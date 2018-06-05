Закон Краснодарского края от 28 мая 2018 года № 3796-КЗ "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Краснодарском крае на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 23 мая 2018 года

Статья 1

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", с учетом особенностей, определенных Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года", устанавливает дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной продукции и определяет границы территорий Краснодарского края, в пределах которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Статья 2

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, на следующих объектах и в границах территорий радиусом 500 метров вокруг них:

1) стадион "Фишт" (г. Сочи, Олимпийский парк) - накануне дня проведения на нем матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в день проведения указанных матчей;

2) площадка, предназначенная для проведения фестивалей болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (г. Сочи, Южный мол морского торгового порта), - накануне дня проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в день проведения указанных матчей;

3) тренировочные площадки, предназначенные для проведения предсоревновательных тренировок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

(г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя);

г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект),

тренировочные площадки в местах размещения баз команд, предназначенные для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (г. Краснодар, ул. им. Жлобы, 114;

г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная/Школьная, 33 "б"/2 ;

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 266;

г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1з;

г. Сочи, ул. Чекменева, Сочинский оздоровительный комплекс "Спутник";

г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6), - накануне дня проведения на них предсоревновательных тренировок и тренировочных мероприятий и в день их проведения.

Статья 3

Юридические лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

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