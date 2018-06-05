Мартин Фримен сыграет в фильме о Национальной службе здравоохранения

В этом году на экраны выйдет полудокументальный фильм "Позаботиться обо всех" (To Provide All People), где снялись достаточно именитые актеры: Майкл Шин, Джонатан Прайс, Мартин Фримен, Тэмсин Грег, Лесли Мэнвилл. Эта пестрая (если не гремучая) смесь явит на экране "поэму", героем которой станет Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Воплотить такую затею довелось сценаристу Оуэну Ширсу.

Общегосударственная служба здравоохранения Великобритании, состоящая из четырех самостоятельных территориальных подсистем, была создана в 1948 году и в 2018-м празднует свое семидесятилетие. На настоящий момент она является одним из крупнейших работодателей не только в Соединенном Королевстве, но и за его пределами, а общее число сотрудников превышает полтора миллиона человек. И в то же время сложно поверить, что на памяти многих ныне живущих граждан одного из самых развитых государств Европы годы, когда бесплатного всеобщего минимума по части обеспечения медицинской помощью попросту не существовало.

Работа Службы и уровень доступности медицинских услуг в Великобритании постоянно подвергаются критике, а очередные планы правительства и парламента по части финансирования этой строки расходов бюджета неизбежно становятся источником распрей и политических конфликтов.

И тем не менее за отсутствием альтернативы именно эта организация приходит на помощь миллионам больных и страждущих, хворая собственными недугами: недоукомплектованностью штата, сокращением перечня бесплатных осмотров, уменьшением койко-дней для проходящих лечение в стационаре. Если вспомнить об убеждениях некоторых из вышеупомянутых актеров, становится понятно их решение участвовать в фильме. Тэмсин Грег вместе с Мартином Фрименом успешно сыграла в пьесе Джеймса Грэма Labour of Love - о том, насколько трагичным может быть отрыв народного избранника от повседневных нужд и проблем избирателей.

Он же ранее появлялся в агитационных роликах Лейбористской партии, а недавно порадовал своим присутствием забавную веганскую утопию (и антиутопию для всех остальных) Саймона Амстелла под названием "Кровавая бойня: Поглощая прошлое" (Carnage: Swallowing The Past). На этом фоне роль "консультирующего кардиолога" не только не удивляет, но и приятно радует: