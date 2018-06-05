МЧС отменит приказ, запрещавший проверки среднего бизнеса

Приказ министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России, запрещавший проверки предприятий и организаций среднего бизнеса, будет отменен. Об этом во вторник сообщил первый замминистра Александр Чуприян.

"Мы станем проверять объекты, в которые ранее приказом МЧС было запрещено приходить. Речь идет о проверках объектов среднего бизнеса", - сказал замглавы МЧС журналистам.

Соответствующий приказ, по словам Чуприяна, в ближайшее время будет отменен.

Напомним, с 1 января 2016 года на период до конца 2018 года в России от плановых проверок были освобождены все объекты малого бизнеса. На предприятия среднего бизнеса так называемые надзорные каникулы не распространялись. При этом в сентябре 2016 года тогдашний глава МЧС России Владимир Пучков подписал приказ о запрете проверок не только малого, но и среднего предпринимательства.

В частности, документ содержал директиву для руководителя департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС и для начальников региональных главков чрезвычайного ведомства не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства - за исключением учреждений сферы здравоохранения, образования и социальной сферы.