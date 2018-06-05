Мексика введет пошлины на американскую свинину

Мексика уже 6 июня введет пошлины на американские свиные окорока и лопатки. "Свежие, мороженые, с костями и без - на все будет пошлина в размере 20 процентов", - заявил президент ассоциации производителей свинины Эриберт Эрнандес. Он отметил, что решение было принято на брифинге с участием министра экономики латиноамериканской страны и его команды.

ТАСС напоминает, что на прошлой неделе Вашингтон ввел пошлины на ввозимые в США сталь и алюминий - 25 и 10 процентов соответственно. Чтобы компенсировать потери, власти Мексики заявили о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, фруктов, сыров и многого другого.