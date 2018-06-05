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Microsoft купила крупнейший сайт для программистов GitHub

05.06.2018,  
14:01
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Корпорация Microsoft официально объявила о приобретении сервиса GitHub, который используется для хранения и совместной работы с программным кодом. Сумма сделки составила 7,5 миллиарда долларов.

В Microsoft, которая сама является одним из крупнейших клиентов GitHub, заявляют, что будут развивать ресурс и дальше, и сайт будет открыт для всех желающих программных разработчиков.

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Несмотря на это, часть пользователей GitHub начала переносить свои программные проекты на сайт GitLab, созданный на три года позже. В Twitter появилось уже несколько тысяч сообщений с хэштегом #movingtogitlab.

По словам представителей GitLab, количество новых пользователей в течение одного дня, четвертого июня, выросло в пять раз, а число проектов, импортированных с GitHub, увеличилось до 41 тысячи. Правда, на самом GitHub пользовательских проектов насчитывается примерно 80 миллионов.

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