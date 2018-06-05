Минфин в июне закупит рекордное количество валюты

С 7 июня по 5 июля Минфин России закупит на внутреннем рынке валюты на 379,7 миллиарда рублей. Деньги на это возьмут из дополнительных нефтегазовых доходов.

В день валюту будут закупать на 19 миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства.

За предыдущий период, с 10 мая по 6 июня валюты было закуплено на 322,8 миллиарда рублей за счет все тех же дополнительных нефтегазовых доходов.

Таким образом, июньские закупки иностранных денег станут рекордными с момента начала работы нового бюджетного правила. По нему иностранная валюта должна закупаться на дополнительные доходы, полученные от продажи нефти (если она торгуется выше 40 долларов за баррель, как заложено в бюджете).