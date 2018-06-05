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05.06.2018 11:20
Рубрика: Экономика

Назван самый богатый человек в России

Текст: Юлия Кривошапко
Владелец "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимир Лисин признан самым состоятельным человеком в России.

В новом рейтинге 500 богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index он обогнал основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова, который возглавлял топ самых состоятельных россиян в течение 267 дней.

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Состояние Владимира Лисина с начала года выросло на 2,17 миллиарда долларов, до 20,19 миллиарда долларов. Бизнесмен стал богатейшим человеком в России после того, как акции НЛМК подорожали на 3,5%, уточняет Bloomberg.

На третьей позиции в рейтинге богатейших россиян - председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 19 млрд долларов.

В мировом рейтинге богатейших людей первая тройка российских миллиардеров занимает 45,46 и 51 места соответственно. Возглавляет топ основатель Amazon Джеффри Безос. Его состояние достигает 138 миллиардов долларов. Bloomberg Billionaires Index рассчитывается, исходя из стоимости акций и данных отчетности компаний, в которых фигуранты рейтинга имеют доли.

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