Назван самый богатый человек в России

Владелец "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимир Лисин признан самым состоятельным человеком в России.

В новом рейтинге 500 богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index он обогнал основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова, который возглавлял топ самых состоятельных россиян в течение 267 дней.

Состояние Владимира Лисина с начала года выросло на 2,17 миллиарда долларов, до 20,19 миллиарда долларов. Бизнесмен стал богатейшим человеком в России после того, как акции НЛМК подорожали на 3,5%, уточняет Bloomberg.

На третьей позиции в рейтинге богатейших россиян - председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 19 млрд долларов.

В мировом рейтинге богатейших людей первая тройка российских миллиардеров занимает 45,46 и 51 места соответственно. Возглавляет топ основатель Amazon Джеффри Безос. Его состояние достигает 138 миллиардов долларов. Bloomberg Billionaires Index рассчитывается, исходя из стоимости акций и данных отчетности компаний, в которых фигуранты рейтинга имеют доли.