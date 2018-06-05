Немецкие политики раскритиковали действия посла США в ФРГ

Дипломатический представитель США в Германии Ричард Гренелл подвергся жесткой критике со стороны высокопоставленных немецких политиков и МИД страны из-за интервью, в котором он заявил, что намерен поддерживать консервативные партии и течения по всей Европе.

"Подъем консервативных идей может объясняться полным провалом левых концепций. Нет никаких сомнений, что консервативные (партии) завоевывают Европу", - заявил тогда Гренелл в интервью новостному ресурсу Breitbart.

Большую озабоченность в Берлине вызвало также желание посла 13 июня отобедать вместе с австрийским канцлером Себастьаном Курцем, которому он уже послал официальное приглашение. В интервью же Гренелл назвал Курца "рок-звездой". Ранее посол США также явно выразил свою симпатию ультраконсервативному члену партии ХДС, министру здравоохранения ФРГ Йенсу Шпану, а также лидеру СДПГ Кристиану Линднеру, подчеркивая, что именно такие политики "поняли, что хочет молчаливое большинство народа".

Недовольство официального Берлина 51-летний Ричард Гренелл, который занимает пост дипломатического представителя США с мая текущего года, вызвал уже первым своим постом в Twitter, в котором раскритиковал немецкие предприятия, ведущие бизнес в Иране.

В понедельник МИД ФРГ потребовал от американского посла объяснений по поводу сделанных им в интервью заявлений. Представитель германского внешнеполитического ведомства пояснил, что от Гренелла ожидается объяснение тому, в какой конкретно форме он высказал свои заявления и правильно ли они были процитированы. Ведь посол позднее настаивал на том, что его высказывания были неверно поняты.

Гренелла ожидают в германском МИД в среду. Как сообщает издание Spiegel Online со ссылкой на правительственные источники, ожидается, что госсекретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис укажет послу США на обычаи дипломатического поведения в соответствии с Венским соглашением. Согласно документу, дипломаты должны придерживаться законов и правовых актов принимающей страны и "обязаны не вмешиваться в ее внутренние дела".

Между тем бывший председатель партии СДПГ Мартин Шульц также жестко раскритиковал американского посла, отметив, что тот ведет себя как "правоэкстремистский колониальный офицер". "То, что этот человек делает, не имеет прецедентов в международной политике", - заявил он, добавив, что ожидает его скорейшей замены. По словам Шульца, посол должен соблюдать нейтральность по отношению к принимающей его стране. Гренелл же ведет себя как представитель политического движения, отметил Шульц.

Критически высказался о заявлениях Гренелла и вице-председатель СДПГ Торстен Шефер-Гюмбель. "Граждане Европы не позволят себе диктовать вассалу Трампа, кого они здесь должны избирать, - подчеркнул политик. - Посол США, который вмешивается в демократические процессы, просто занимает не свое место".

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт даже потребовала немедленной высылки посла США из Германии. "Кто думает, как посол США Ричард Гренелл, что он может по-барски определять, кто в Европе правит, тот не может далее оставаться дипломатом в Германии", - заявила политик газете Welt. По ее словам, если правительство ФРГ серьезно воспринимает демократический суверенитет страны, Гренелла "надо не приглашать на пересуды за чашечкой кофе, а сразу высылать".

Вице-председатель фракции СвДП в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил изданию Spiegel: "Как посол Гренелл представляет свою страну, а не партию. Если он хочет это делать иначе, американская счетная палата быстро перечеркнет ему счет. Видимо, Гренелл скоро поймет, что консервативные партии в Европе придерживаются совсем иных взглядов, чем его шеф".

Спикер по международным делам фракции в бундестаге партии "Союз 90-х/Зеленые" Омид Нурипур, в свою очередь, заявил Spiegel: "Американский народ должен ожидать от своего представителя в Германии партийную нейтральность. Ведь он представляет не Breitbart и Fox News".

При этом спикер по международным делам фракции в бундестаге руководимого Ангелой Меркель блока ХДС/ХСС Юрген Хардт более осторожно прокомментировал сложившуюся ситуацию. "На трансатлантической повестке дня так много открытых и сложных тем, что они должны обсуждаться в серьезной обстановке и в форматах, которые предназначены для этого, - заявил политик. - Поэтому я желаю, чтобы новый посол США вложил свою полную энергию в укрепление германо-американских отношений. Я считаю это первостепенной обязанностью дипломатов. Но, естественно, я не могу давать американскому послу в Берлине советы, как он должен выполнять свою задачу представителя США в Германии".

