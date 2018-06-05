Немецкие СМИ: Меркель разочаровала Макрона

Официальный Париж не получил ожидавшейся положительной реакции от Берлина на предложения президента Эмманюэля Макрона о реформировании ЕС. Расхождения во взглядах французского президента и немецкого канцлера на будущее союза констатировали немецкие СМИ.

Так, портал Spiegel Online напоминает своим читателям, что канцлер ФРГ долгое время оставляла предложения президента Франции о новом развитии Евросоюза, которые он сделал уже в конце сентября 2017 года, без внимания. Наблюдателям бросилось в глаза, что Меркель не прокомментировала инициативы Эммануэля Макрона ни во время визита французского президента в Берлин, ни в своей речи при вручении ему приза имени Карла Великого.

Уже сам факт, что канцлер высказала свои замечания по поводу этих предложений лишь в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, должен был показать, что Меркель не придала им большого значения. Как пишет Spiegel Online, Париж глубоко разочарован и содержанием ее ответов, "лишь в Елисейском дворце все стараются скрипя зубами приукрасить ситуацию".

Прежде всего французские эксперты разочарованы в отказе Меркель от германско-французского тандема в европейской политике. Это следует из комментариев канцлера ФРГ на предложения президента Франции в интервью изданию.

Требование Макрона ввести отдельный бюджет для еврозоны Меркель в основном поддержала. Однако она не согласна выделять большой объем бюджета Евросоюза на этот инвестиционный фонд, призванный улучшить экономические показатели слабых в промышленном отношении стран. Как Меркель отметила в интервью, она представляет себе "бюджет еврозоны в нижнем двузначном миллиардном сегменте". Во время следующего саммита Евросоюза в июне необходимо будет принять решение о том, будет ли вообще основан бюджет еврозоны.

Расхождения прозвучали и в комментарии Меркель относительно фонда по спасению кризисных стран Евросоюза ESM. В то время как Макрон хотел бы осуществлять безусловные и беспроцентные выплаты кризисным странам, Меркель требует - по предложению бывшего министра финансов ФРГ и ее соратника Вольфганга Шойбле - помощь в форме кредитов.

Планы Макрона по превращению Евросоюза в бастион против потоков беженцев Меркель также разрушила. Хотя она, в принципе, согласна как с новой политикой по отношению к заявителям на предоставление убежища, так и с основанием европейского ведомства по беженцам и усилением контроля на границах Евросоюза в рамках миссии Frontex, а также в африканских странах транзита, тем не менее в интервью изданию канцлер подчеркнула: "Наша цель - это упорядоченная ситуация на внешних границах Евросоюза, однако изоляция - это неправильный путь".

Меркель также отвергла идею Макрона о "новом основании Евросоюза". Канцлер подчеркнула, что она не против уменьшения Еврокомиссии или основания европейского бюджета безопасности, однако проявила скепсис по отношению к образованию "ядра Европы" из нескольких избранных стран.

Не до конца продуманной показалась Меркель также идея создания титула европейского "лучшего кандидата", который затем должен будут занять пост председателя Еврокомиссии. По ее словам, такой титул можно будет ввести лишь после введения "общеевропейского списка кандидатов".

Единственным пунктом, в отношении которого пожелания Меркель и Макрона сходятся, стало предложение о создании армии Евросоюза, которая бы финансировалась из оборонного бюджета в "рамках общей европейской оборонной культуры". Однако канцлер настаивает на решении парламентов отдельных стран об их участии в стратегических операциях. Как оказалось, различия присутствуют и в этом вопросе. В то время как Меркель хотела бы интеграции новой армии в европейскую структуру Pesco, в которой принимают участие 26 стран, Макрон считает, что это слишком усложнит сотрудничество и принятие решений.

Все эти разногласия вызвали стон разочарования СМИ в Париже. Лишь из окружения Макрона слышатся позитивные реакции, подчеркивает Spiegel Online. Его сотрудники отмечают, что канцлер дала лишь "первый ответ" на предложения своего коллеги, однако переговоры продолжаются. Следующую возможность прояснить ситуацию Меркель и Макрон получать 19 июня во время совместной правительственной встречи в Берлине.