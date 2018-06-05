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05.06.2018 08:53
Рубрика: Спорт

НХЛ назвала Кузнецова второй звездой дня

Текст: Данила Жиляев
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ. Он отмечен за игру в четвертом матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса", который закончился победой "столичных" со счетом 6:2, они повели в серии 3-1.

Как сообщается на официальном сайте лиги, лучшим игроком дня стал игрок "Кэпиталз" Ти Джей Оши, открывший счет в матче с "Вегасом" и записавший в свой актив две результативные передачи. Замкнул тройку звезд дня голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби, отразивший 28 бросков из 30.

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Кузнецов же в прошедшей встрече заработал четыре ассистентских балла и вышел на второе место среди всех россиян, когда-либо выступавших в НХЛ, по количеству очков, набранных за один розыгрыш плей-офф. На его счету на данный момент 31 балл (12+19), а рекорд в 2009 году установил Евгений Малкин, набравший 36 очков.

При идеальном для "Вашингтона" раскладе Кузнецову остается один матч для того, чтобы приблизиться к достижению Малкина. Кроме того, он стал всего 12-м игроком в истории лиги, кому удался ассистентский покер в финальной серии. Последним до этого был в 1996 году форвард "Колорадо" Джо Сакик, отдавший четыре голевые передачи во втором матче финала против "Флориды". На данный момент Кузнецов - самый очевидный претендент на "Конн Смайт Трофи", приз самому ценному игроку плей-офф. Сам Евгений, впрочем, не беспокоится на этот счет.

"Зачем мне волноваться о "Конн Смайт Трофи"? - сказал после игры россиянин. - Что мне это даст… Ничего, верно?"

Между тем партнеры по команде высоко оценивают вклад Кузнецова в успехи "Вашингтона". Автор одного из голов в ворота "Вегаса" Том Уилсон отметил ценность Евгения как ассистента: "Кузнецов просто говорит, чтобы я держал клюшку на льду, а он ее найдет", - рассказал игрок.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
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Таким образом, благодаря этой победе "Вашингтон" приблизился к первому в своей истории Кубку Стэнли, который в случае успеха также станет первым в заокеанской карьере российских игроков "столичных" Кузнецова, Александра Овечкина и Дмитрия Орлова. Овечкин, в прошедшем матче также набравший ассистентский балл, подвел итоги игры, не забыв отметить и Кузнецова.

"Женя отлично читает игру и умеет распоряжаться шайбой. Когда Эллер, Бекстрем, Кузя так играют, их очень сложно остановить, - сказал Овечкин. - Я сейчас получаю очень большое удовольствие, да и все мы. Друзья за нас болеют, город буквально сходит с ума. Нам осталась одна победа, но она самая сложная".

Пятый матч серии, который, возможно, станет решающим, состоится в ночь на 8 июня. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

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