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Рубрика: Культура

В темноте не танцуют

Ноэль Галлахер из Oasis представил в Москве новые хиты
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
Мировое турне Noel Gallaher's High Flying Birds посвящено выходу их нового альбома.
Ноэль Галлахер приезжает в Россию уже в третий раз. Фото: Reuters Ноэль Галлахер приезжает в Россию уже в третий раз. Фото: Reuters
Ноэль Галлахер приезжает в Россию уже в третий раз. Фото: Reuters

Еще в эпоху Oasis Ноэль Галлахер частенько дрался со своим младшим братом и коллегой Лиамом. И, как правило, крепко того поколачивал. Причины вражды основателей брит-попа (считается, что этот стиль Oasis изобрели примерно в одно время с Blur) еще с 90-х не удивительны. Оба Галлахера - парни горячие, бесцеремонные и эгоистичные, да и к музыке относились по-разному: Ноэль больше ценил грубоватый брутальный рок, с хлесткими мелодиями наотмашь и колючими интонациями даже в любовных балладах. И именно треки Noel Gallaher s High Flying Birds чаще крутят, например, в лондонских пабах. Да и приглашений на главные сцены летних мировых рок-фестивалей у Ноэля намного больше. Зато Лиам - мягче, мелодичней, тоньше. В него чаще влюбляются женщины. Хотя за некоторые высказывания (вроде - "есть Элвис, и есть я. И не знаю, кто из нас круче" или "Я - это реинкарнация Джона Леннона") врезать Лиаму готовы были не только Ноэль, но и многие битломаны...

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Cудя по третьему альбому Who Built the Moon?, теперь представленному и в России, победу в почти тридцатилетнем спарринге братьев Галлахеров одерживает именно Ноэль.

Новый альбом местами производит впечатление легкомысленного и танцевального: эдакий диско-рок с задиристыми мелодиями и простоватой, пусть и залихватской манерой подачи материала. Сам Галлахер-старший все дальше удаляется от брит-попа - то в new wave, поп-психоделику, а то и в рок-н-ролл 60-х, как в Holy Mountain - одном из главных хитов нового диска.

А вот житейским привычкам Ноэль изменять не стал. Он и прежде не любил театральные эффекты, помпезность и ярмарочную удаль декораций, предпочитая простоту и естественность поведения на сцене. Да, в Россию он приезжает уже в третий раз, и мы успели его рассмотреть и в 2007-м и в 2012-м.

Но в этот раз Галлахер-старший еще больше решил "спрятаться за музыку" - сцена была погружена во мрак, а лица участников группы едва различимы. Зато шоу казалось еще более загадочным и ничто не отвлекало от главного - новых песен.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Зал подпевал артистам с первого номера - Fort Knox. И хотя никто не требовал поскорее исполнить хиты Oasis, Ноэль, конечно, спел и Wonderwall и Don t Look at Anger... Может быть, и для того, чтобы наверняка убедить зрителей в том, что новые песни "Птиц высокого полета" (именно так переводится название группы) ничуть не хуже.

В премьерах не видно ни малейшего желания Галлахера-старшего сыграть на ностальгии по брит-попу. Только очередное дерзкое движение вперед - к свежим идеям, к музыкальному нон-конформизму. Это и есть особенность Галлахера-старшего - неугомонность, ершистость и непредсказуемость. В отличие, кстати, от Лиама, все чаще повторяющего себя прежнего, эпохи Oasis...

И поэтому тоже Ноэль выигрывает в теперь уже заочном споре с младшим братом.

Ну а в конце программы прозвучала All You Need Is Love - "поколенческая" песня The Beatles - группы, столь любимой обоими Галлахерами. Видимо, в знак того, что однажды они все-таки помирятся.

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