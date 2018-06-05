Новое правительство Италии выступило против антироссийских санкций

Новый кабмин Италии намерен добиваться отмены санкций в отношении России и возобновления диалога с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Правительство Италии будет выступать в качестве промоутера отмены санкционной политики в отношении России, в особенности тех ограничительных мер, которые наносят пагубный урон экономике и развитию гражданскому общества России", - подчеркнул новоиспеченный глава итальянского кабмина, выступая в Сенате парламента республики.

Конте, официально подтвердив один самых резонансных пунктов коалиционного соглашения, касающийся будущих отношений с Москвой, также заявил о готовности открыться России, которая, по его словам, "в последние годы укрепила свою международную роль в разрешении геополитических кризисов". При этом премьер уточнил, что Италия остается членом НАТО, а США и впредь останутся для нее "привилегированным партнером".

Напомним, что в вторник и среду кабмин под руководством профессора Конте должен пройти через обязательное голосование по вотуму доверия. Обозреватели не сомневаются, что самому профессору и его министрам, представляющим партии большинства, удастся заручиться необходимой поддержкой парламентариев и приступить к полноценному выполнению своих обязанностей уже на этой неделе.