Опрос: Политику США назвали главной угрозой в 38 странах мира

Жители государств по всей планете усматривают в политике США все большую опасность. К такому выводу, неутешительному для самолюбия Вашингтона, пришли специалисты Pew Research, которые провели социологическое исследование, опросив граждан 38 государств.

Более 39 процентов респондентов назвали влияние США основной угрозой своей стране, что поставило Вашингтон на первую строчку антирейтинга. Примечательно, что три года назад такую оценку озвучивали только 25 процентов опрошенных. А в Республике Корея и Японии опасность в действиях США усматривают подавляющее большинство жителей - 70 и 62 процента соответственно.

Лишь 30 процентов участников опроса положительно относятся к курсу США в мире, что является самым низким показателем за последние 10 лет. При этом наибольшее падение рейтинга политики, которую проводит Вашингтон, зафиксировано прежде всего в государствах, традиционно считающихся его союзниками - Германии, Канаде, Мексике.

Между тем



Социологический опрос компании Gallup выявил, что 84 процента итальянцев считают свое правительство пронизанным коррупцией. Такого же мнения о своих властях придерживаются 81 процент испанцев и 80 процентов словенцев.