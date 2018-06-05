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05.06.2018 17:32
Рубрика: В мире

Опрос: Политику США назвали главной угрозой в 38 странах мира

Текст: Игорь Дунаевский

Жители государств по всей планете усматривают в политике США все большую опасность. К такому выводу, неутешительному для самолюбия Вашингтона, пришли специалисты Pew Research, которые провели социологическое исследование, опросив граждан 38 государств.

Фото: Reuters
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Более 39 процентов респондентов назвали влияние США основной угрозой своей стране, что поставило Вашингтон на первую строчку антирейтинга. Примечательно, что три года назад такую оценку озвучивали только 25 процентов опрошенных. А в Республике Корея и Японии опасность в действиях США усматривают подавляющее большинство жителей - 70 и 62 процента соответственно.

Лишь 30 процентов участников опроса положительно относятся к курсу США в мире, что является самым низким показателем за последние 10 лет. При этом наибольшее падение рейтинга политики, которую проводит Вашингтон, зафиксировано прежде всего в государствах, традиционно считающихся его союзниками - Германии, Канаде, Мексике.

Между тем

Социологический опрос компании Gallup выявил, что 84 процента итальянцев считают свое правительство пронизанным коррупцией. Такого же мнения о своих властях придерживаются 81 процент испанцев и 80 процентов словенцев.

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