Опрос: Россияне боятся не дожить до пенсии

82 процента россиян опасаются повышения пенсионного возраста, так как считают, что в связи с этим у них уменьшаются шансы дожить до пенсии. С их точки зрения, им придется слишком долго трудиться, их здоровье ухудшится, а пожилые люди должны отдыхать. Таковы результаты опроса, проеденного Фондом "Общественное мнение".

При этом каждый десятый (девять процентов) полагает, что пенсионный возраст повысить вполне можно.

77 процентов опрошенных заявили, что у женщин должно остаться право выходить на пенсию раньше, чем представители сильного пола. 37 процентов из них обосновывают такую точку зрения тем, что женщины больше загружены домашним хозяйством. 15 процентов считают, что возраст выхода на пенсию для обоих полов должен быть одинаковым.

62 процента опрошенных считают, что 60 лет - оптимальный возраст выхода на пенсию для мужчин и 63 процента, что 55 лет - для женщин.