Ошибка в работе WhatsApp разозлила пользователей

Пользователи WhatsApp столкнулись с неприятной особенностью поведения программы, которая появилась, по всей видимости, после обновления мессенджера.

По словам владельцев iPhone, которые пользуются приложением, в уведомлениях на разблокированном экране не отображаются имена отправителей сообщений и миниатюры. Вместо них видно лишь название мессенджера и надпись "Message" ("Сообщение").

Hey @WhatsApp — any idea why this is happening? Not seeing sender name on all new message notifications? pic.twitter.com/fW4GdzpxFi — Angus Brash (@angusbrash) 28 мая 2018 г.

Как пишет Mirror, устранить проблему достаточно просто. В настройках WhatsApp нужно открыть раздел "Уведомления", а затем передвинуть ползунок вправо напротив пункта "Показывать миниатюры". После этого в настройках уведомлений iPhone найти WhatsApp и в разделе "Показ миниатюр" выбрать параметр "Никогда".