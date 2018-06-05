У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Ошибка в работе WhatsApp разозлила пользователей

05.06.2018,  
18:08
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пользователи WhatsApp столкнулись с неприятной особенностью поведения программы, которая появилась, по всей видимости, после обновления мессенджера.

В Viber появится уникальная возможность для россиян
В iPhone появится самая долгожданная функция

По словам владельцев iPhone, которые пользуются приложением, в уведомлениях на разблокированном экране не отображаются имена отправителей сообщений и миниатюры. Вместо них видно лишь название мессенджера и надпись "Message" ("Сообщение").

Как пишет Mirror, устранить проблему достаточно просто. В настройках WhatsApp нужно открыть раздел "Уведомления", а затем передвинуть ползунок вправо напротив пункта "Показывать миниатюры". После этого в настройках уведомлений iPhone найти WhatsApp и в разделе "Показ миниатюр" выбрать параметр "Никогда".

интернет
Фото: depositphotos.com
Тим Кук признался в зависимости от iPhone 17:17
Оптическая иллюзия от мамы и дочери разлетелась по Сети 14:11
Нововведение "ВКонтакте" обрадовало пользователей 01.06.2018
мессенджеры
Раскрыт главный секрет следующей версии WhatsApp 01.06.2018
В Telegram сломались стикеры. Павел Дуров объясняет, почему 31.05.2018
WhatsApp
В WhatsApp появилась долгожданная возможность 30.05.2018
Пользуетесь WhatsApp? Кажется, у вас проблемы 24.05.2018