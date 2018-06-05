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05.06.2018 19:08
Рубрика: Культура

Поймать 3D-двойников Пушкина можно будет в его день рождения, 6 июня

Текст: Людмила Прохорова
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в День русского языка, в столице появится 17 цифровых двойников "солнца русской поэзии".
Фото: ГодЛитературы.РФ Фото: ГодЛитературы.РФ
Фото: ГодЛитературы.РФ

"Встретиться" с поэтом можно будет с помощью специального приложения для мобильных телефонов Histars (доступно на платформах iOS и Android).

Расположение цифрового двойника покажет стрелка компаса в меню приложения. 3D-копии Пушкина можно будет встретить на улицах, в парках и скверах, а также в тех местах, которые связаны с жизнью поэта.

На Пушкинской площади 6 июня будет звучать проект "Читаем Онегина"

Один из цифровых Пушкиных появится на пересечении Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Раньше на этом месте стоял дом, где родился поэт. "Копии" поэта также будут ждать на Театральной площади, где Пушкин часто бывал, на Тверской улице, получившей довольно подробное описание в романе "Евгений Онегин", Пушкинской набережной, Пушкинском мосту и рядом со станцией "Пушкинская", а также на территории пяти столичных парков, в том числе в "Сокольниках", Парке Горького и "Зарядье".

Полный список можно найти на сайте мэра и правительства Москвы.

Для снимков предлагается выбрать одну из двух 3D-фигур: обе копии Пушкина с кудрями и бакенбардами одеты в коричневое пальто. Один из двойников протягивает руку в знак приветствия, а другой стоит со скрещенными на груди руками.

Начиная с 7 июня сделать фотографии с двойником Александра Пушкина в Москве можно будет только рядом с Мемориальной квартирой А. С. Пушкина на Арбате, а также в столичной библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина на Спартаковской улице.

Кстати, в приложении уже доступны цифровые копии Достоевского и Толстого.

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Текст взят с сайта ГодЛитературы.РФ

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