Полная "Кино-Правда" Дзиги Вертова впервые доступна в Сети

"Кино-Правду" выдающегося режиссера-документалиста и теоретика Дзиги Вертова теперь можно бесплатно смотреть в интернете. Австрийский киномузей, который уже полвека собирает фильмы, рукописи, фотографии, постеры и прочие документы, связанные с жизнью и творчеством классика советского кино, объявил о своем новом проекте - демонстрации онлайн знаменитой "Кино-Правды".

Эта кинохроника, которую Вертов с коллегами создавал с 1922 по 1925 годы, принадлежит к величайшим сокровищам мирового кино, - пишут инициаторы проекта. Музей перевел 35-миллиметровые немые фильмокопии в современный HD-формат, и все 22 сохранившихся эпизода этих хроникальных съемок впервые полностью доступны всем пользователям Всемирной сети. Они снабжены английскими и немецкими субтитрами и сопровождаются многочисленными информационными материалами, словарем и комментариями, поясняющими значение советских аббревиатур, названий официальных органов и имен людей, упоминаемых в этих фильмах.

Этот онлайн-проект Киномузея начал свою жизнь 5 июня - в день, когда в 1922 году на экраны советской России вышел первый выпуск "Кино-Правды", посвященный голодающим детям, национализации церковных ценностей, полетами немецкого аэроплана "юнкерс" в пользу голодающих и судебным процессам над эсерами.

В своих фильмах Вертов первым предложил и освоил "скрытую камеру", которая позволила ему сохранить не просто облик людей тех лет, но и передать их атмосферу, их реальность без режиссерских фантазий и прикрас. Его фильм "Человек с киноаппаратом" стал библией для мировой кинодокументалистики.