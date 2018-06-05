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05.06.2018 18:22
Рубрика: Культура

Полная "Кино-Правда" Дзиги Вертова впервые доступна в Сети

Текст: Валерий Кичин

"Кино-Правду" выдающегося режиссера-документалиста и теоретика Дзиги Вертова теперь можно бесплатно смотреть в интернете. Австрийский киномузей, который уже полвека собирает фильмы, рукописи, фотографии, постеры и прочие документы, связанные с жизнью и творчеством классика советского кино, объявил о своем новом проекте - демонстрации онлайн знаменитой "Кино-Правды".

Эта кинохроника, которую Вертов с коллегами создавал с 1922 по 1925 годы, принадлежит к величайшим сокровищам мирового кино, - пишут инициаторы проекта. Музей перевел 35-миллиметровые немые фильмокопии в современный HD-формат, и все 22 сохранившихся эпизода этих хроникальных съемок впервые полностью доступны всем пользователям Всемирной сети. Они снабжены английскими и немецкими субтитрами и сопровождаются многочисленными информационными материалами, словарем и комментариями, поясняющими значение советских аббревиатур, названий официальных органов и имен людей, упоминаемых в этих фильмах.

Фото: kinopoisk.ru
В российский прокат вышла новая комедия режиссера "Бобро поржаловать"

Этот онлайн-проект Киномузея начал свою жизнь 5 июня - в день, когда в 1922 году на экраны советской России вышел первый выпуск "Кино-Правды", посвященный голодающим детям, национализации церковных ценностей, полетами немецкого аэроплана "юнкерс" в пользу голодающих  и судебным процессам над эсерами.

В своих фильмах Вертов первым предложил и освоил "скрытую камеру", которая позволила ему сохранить не просто облик людей тех лет, но и передать их атмосферу, их реальность без режиссерских фантазий и прикрас. Его фильм "Человек с киноаппаратом" стал библией для мировой кинодокументалистики.

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