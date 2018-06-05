Пользователи научились обманывать алгоритмы "ВКонтакте"

Пользователи соцсети "ВКонтакте", подписанные на новости сообщества Story, обратили внимание на новый формат постов. Вместо картинок с печатным текстом в группе стали публиковать записи, написанные "от руки".

Администратор сообщества Михаил Кузин рассказал изданию TJ, что нововведения связаны с запуском в соцсети алгоритма "Немезида", который создан для борьбы с воровством контента. Некоторые тексты в сообществе берутся из других источников, а затем оформляются как "записка", чтобы не подпадать под понятие "плагиат".

Сейчас "рукописные" посты создаются в группе Story при помощи генератора, однако Кузин не исключает, что будет самостоятельно переписывать тексты и фотографировать их.