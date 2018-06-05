Базовая ставка утилизационного сбора на самоходные машины - комбайны, тракторы, бульдозеры, автопогрузчики, катки, снегоходы - увеличена на 15 процентных пунктов. Кроме того, скорректирован порядок исчисления сбора. В новом варианте будет использоваться параметр "мощность силовой установки" вместо параметра "максимально технически допустимая масса". Постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Решение о повышении ставки утилизационного сбора принято в расчете на снижение импорта бывшей в употреблении, неэкологичной техники и обновление парка за счет новых машин, выпущенных в первую очередь на территории России, говорится в официальном сообщении правительства.

Дополнительный доход федерального бюджета от взимания утилизационного сбора, по оценкам Минпромторга, составит около 25 миллиардов рублей. Средства будут направлены на поддержку российской промышленности.

Минпромторг и Минсельхоз по поручению правительства будут вести мониторинг отпускных цен на технику, в отношении которой взимается утилизационный сбор. В случае необоснованного повышения ее стоимости, будут подготовлены предложения по изменению механизмов господдержки производства и реализации такой продукции, уточняется в сообщении правительства.