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05.06.2018 08:02
Рубрика: Промышленность

Власти повысили утилсьбор на тракторы и снегоходы

Текст: Юлия Кривошапко

Базовая ставка утилизационного сбора на самоходные машины - комбайны, тракторы, бульдозеры, автопогрузчики, катки, снегоходы - увеличена на 15 процентных пунктов. Кроме того, скорректирован порядок исчисления сбора. В новом варианте будет использоваться параметр "мощность силовой установки" вместо параметра "максимально технически допустимая масса". Постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Выросли ставки утильсбора

Решение о повышении ставки утилизационного сбора принято в расчете на снижение импорта бывшей в употреблении, неэкологичной техники и обновление парка за счет новых машин, выпущенных в первую очередь на территории России, говорится в официальном сообщении правительства.

Дополнительный доход федерального бюджета от взимания утилизационного сбора, по оценкам Минпромторга, составит около 25 миллиардов рублей. Средства будут направлены на поддержку российской промышленности.

Минпромторг и Минсельхоз по поручению правительства будут вести мониторинг отпускных цен на технику, в отношении которой взимается утилизационный сбор. В случае необоснованного повышения ее стоимости, будут подготовлены предложения по изменению механизмов господдержки производства и реализации такой продукции, уточняется в сообщении правительства.