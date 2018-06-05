Путин: Австрия поддержала "Северный поток-2"

Австрия поддерживает планы России по наращиванию поставок природного газа в Европу через "Северный поток-2". Об этом по итогам переговоров с президентом этой страны Александером ван дер Белленом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Российские планы по увеличению поставок газа европейским потребителям, в том числе и в рамках проекта "Северный поток-2", других энергетических инфраструктурных проектов пользуются поддержкой австрийских партнеров", - приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что его визит в Вену посвящен 50-летию с момента заключения первого контракта на поставку газа из СССР в Европу.

"За этот период на австрийский рынок экспортировано более 200 миллиардов кубических метров природного газа", - отметил Путин.

Он добавил, что Австрия стала для нашей страны, возможно, ключевым узлом транспортировки природного газа в западную Европу.

Обсуждение темы поставок газа российский президент обещал продолжить и на переговорах с австрийским премьер-министром Себастьяном Курцем.