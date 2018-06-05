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05.06.2018,  
12:10
Текст: Антон Валагин

Работу донецкой РСЗО "Чебурашка" показали во всех подробностях

В Сети появилось подробное видео боевого применения созданной в ДНР реактивной системы залпового огня "Чебурашка". Напомним, 22 мая огнем донецкой РСЗО была уничтожена огневая точка ВСУ в районе Авдеевки под Донецком. Таким образом военные ДНР отомстили за смерть комбата Олега Мамиева (позывной "Мамай") - по их данным Мамиев погиб в результате гранатометного обстрела с этой позиции.

Фото: malachite-spb.ru
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Впервые РСЗО "Чебурашка" была показана 9 мая на параде в Донецке. Производителем названа Донецкая инновационная компания. В связи с появлением у ДНР реактивной артиллерри 11 мая глава республики Александр Захарченко учредил Ракетные войска тактического назначения (РВТН).

Уникальность системы в ее калибре - 217 миллиметров, - не совпадающем с советскими и любыми другими реактивными системами. Два поворотных пакета направляющих на 64 ракеты установлены на полноприводном шасси КрАЗ. Наводятся и управляются пакеты с выносного пульта - аналогично РСЗО "Град". Заявленная дальность стрельбы 10 километров.

Огонь по позиции ВСУ в районе Авдеевки корректировался с земли и беспилотника. После нескольких пристрелочных залпов был открыт непрерывный огонь на поражение. Интенсивность стрельбы примерно вдвое ниже, чем у российской РСЗО "Град" - та способна выпустить боекомплект из 40 снарядов за 20 секунд, "Чебурашка" стреляет с секундным интервалом. Возможно, невысокая скорость работы вызвана тем, что пуск каждой ракеты производится вручную - переключением соответствующего тумблера на пульте.

Что касается точности работы системы, то о ней можно судить по комментарию одного из наблюдателей: "Трехочковый!"

Видео заканчивается титром "Продолжение следует". Похоже, военные ДНР собираются активно применять новое оружие.

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