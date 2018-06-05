Несмотря на уверения властей в том, что к благоустройству дворов по программе "Комфортная городская среда" они подходят комплексно, в ряде случаев работы проводятся без учета технического состояния объектов и реальных потребностей жителей. К такому выводу пришли проверяющие и корреспонденты "РГ".

Опасная песочница

В Воронеже эксперты ОНФ осмотрели как уже приведенные в порядок объекты, так и те, что вошли в план на 2018 год.

- Вместо того чтобы создавать действительно комфортную для граждан среду, здесь повторяют существующие неудобные контуры дворов, - отметила координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства Светлана Калинина.

К примеру, если до ремонта люди выходили из подъезда прямиком на проезжую часть - то тротуара у них не появилось и после. Во многих случаях в проект благоустройства не закладывали дополнительные места для парковки. А значит, автомобили как стояли в пешеходных зонах, так и будут стоять. Сомнения у Калининой вызвали некоторые детские комплексы - так, на одном из них горка упирается в ограждение песочницы, и ребенок может получить травму.

Есть проблемы с качеством материалов. При асфальтировании внутридворовых проездов в Воронеже повсеместно применяют известковый щебень, который буквально растворяется в воде. Вдобавок в основание асфальта укладывают камни не трех фракций (крупной, средней и мелкой), как положено, а только одной.

Во дворе дома № 31 на улице Карла Маркса жители указали "фронтовикам" на подготовленные к укладке асфальта участки дороги. Щебень там был недостаточно плотно утрамбован, что может привести к деформации полотна. На контейнерной площадке у дома асфальт уже уложили, и он почти сразу начал крошиться.

- Вероятно, подрядчик сэкономил на связующей массе или укладывал асфальт остывшим. Такое покрытие быстро разрушится при сезонном перепаде температур или расслоится под колесами мусоровоза. Этот серьезный недостаток может свести на нет ремонт проезда, - подчеркнул активист ОНФ Алексей Бурданцев.

Не секрет, что различные программы, связанные с ремонтом или благоустройством городских объектов, в Воронеже зачастую не согласованы между собой по срокам. Бывает, что спустя год-два после обновления двора начинается ремонт фасада или коммунальных сетей. В итоге проезды перекапывают, детские площадки захламляют или временно убирают. Памятуя об этом, жители дома № 30 на улице 25 Января добились замены водопровода и теплотрассы на территории их двора до того, как там приступят к благоустройству.

При асфальтировании внутридворовых проездов применяют известковый щебень, который растворяется в воде

"Жестко настаивать на замене коммуникаций нас заставил пример соседнего дома № 34. Его двор благоустроили в 2017 году, а этой весной дала сильную течь теплотрасса. Ремонтная бригада старается действовать аккуратно. Но из-за земляных работ там сильно повредили заезд во двор, разрушили часть новой парковки", - сообщили граждане.

Чтобы эффективно планировать благоустройство, нужно провести масштабный анализ технического состояния дворов в Воронеже, считают активисты ОНФ. Иначе попадание в муниципальную программу ставится в зависимость от "пробивной" силы жителей, и не факт, что в конкуренции побеждают те территории, которые действительно находятся в ужасном состоянии.

Плитка волнуется

Курск сегодня напоминает большую строительную площадку из-за массового благоустройства. Программа создания комфортной среды здесь получилась достаточно объемной. Когда жителям предоставили право выбирать, какие общественные места стоит реконструировать в первую очередь, куряне проявили неожиданную активность. Так, в голосовании приняли участие почти 44 тысячи горожан, при этом объекты-лидеры определились достаточно четко. Так, более 12 тысяч курян попросили власти облагородить сквер на улице Веспремской. В Железнодорожном округе областного центра назвали сквер Героев 16-й Воздушной армии, а также парки "КЗТЗ" и "Солянка", скверы по улицам Студенческой и Сонина и даже уголок на перекрестке Моховой и Энгельса.

Впрочем, это объекты нынешнего года. С прошлого тянутся работы в парке имени Дзержинского, а также еще в двух скверах. Изначально было понятно - за то короткое время, что было отведено для реконструкции в 2017 году, все завершить нереально.

Есть претензии и к качеству работ. В сквере на улице Мыльникова тротуары пошли волнами: оказалось, что плитку уложили неправильно. Переделывать работу пришлось подрядчикам и уже бесплатно. На проспекте Ленинского Комсомола другая беда - украли новенькие скамейки.

Впрочем, все это поправимо. Региональные власти обратили внимание на финансовую дисциплину: губернатор Александр Михайлов поручил тщательно проверять каждую смету проектов благоустройства. Скептики посетовали: мол, из-за этого сроки работ затянутся, а строители и без этого в прошлом году всю бесснежную зиму провозились в парке Дзержинского. Однако позиция региональной администрации осталась неизменной.

"Не травите, мужики"

В соседнем Белгороде программа благоустройства ознаменовалась долгожданным преображением набережной реки Везелки, которая делит город на северную и южную части. Проект предусматривает обновление даже того берега, куда раньше если и ступала нога белгородца, то по чистой случайности - везде были такие заросли американского клена, что пройти там не представлялось возможным. Прогуляться по берегу можно будет теперь до самого пригорода - протяженность набережной увеличится до 11 километров, и именно поэтому работы разбили на семь участков. По замыслу кураторов, завершат их к концу нынешнего года.

И хотя обновленная набережная порадовала большинство горожан, не все инициативы властей и проектировщиков получили одобрение у белгородцев. Так, многие остались недовольны тем, что вырубили упомянутые кленовые заросли. И хотя взамен посадили сотни красивых деревьев и кустарников, пенсионеры, живущие поблизости, с грустью вспоминают, как было.

Не обошлось и без недоразумений: компании, которые воплощают в жизнь задумки ландшафтных дизайнеров, столкнулись с протестами горожан. Причиной недовольства стали… новые технологии - гидропосев газонной травы. Смесь из мульчи и семян наносится на почву специальным оборудованием, и пока трава не прорастет, эта похожая на жидкие обои смесь радует глаз изумрудно-зеленым цветом. Но местные жители, впервые увидев такое, стали бить тревогу.

В сквере на улице Мыльникова тротуары пошли волнами: плитку уложили неправильно

- Нас тут травят, - заявили горожане. - Иначе зачем бы работники надевали белые прозрачные костюмы из ткани?

Представители компании-подрядчика заверили: никакой опасности нет, а костюмы-"касперы" применяются для того, чтобы краска не пачкала одежду. Теперь, когда работы на берегу речки продолжаются, белгородцы прогуливаются по новым тротуарам, уже не обращая внимания на установку гидропосева, а тем, кто не знает о новых технологиях, терпеливо объясняют: "Это чтобы трава здесь росла хорошо - инновация".

Забыли про дренаж

В Ярославской области на работы по губернаторскому проекту "Решаем вместе!" в прошлом году было выделено около 650 миллионов рублей. После многочисленных собраний жителей, прошедших во всех муниципалитетах региона, был сформирован список из 504 объектов для ремонта и благоустройства - от дворов многоэтажек и деревенских колодцев до школ, детсадов, спортплощадок, домов культуры и мемориальных комплексов.

Например, в Данилове жители проголосовали за ремонт местного стадиона. В результате там заасфальтировали беговую дорожку и заезд на территорию, а старые полуразрушенные трибуны заменили новыми современными на 300 мест. В Мышкине на стадионе имени братьев Бутусовых установили уличное спортивное оборудование. В парке села Новый Некоуз грунтовые размокавшие под дождем пешеходные дорожки замостили тротуарной плиткой, установили освещение, спилили старые деревья, а территорию засеяли газонной травой. В поселке Борок Некоузского района вместо непроезжей грунтовой дороги у домов № 53 и 54 появился асфальтированный проезд. В деревне Игнатцево Первомайского района появилась универсальная спортивная площадка, в парке поселка Пречистое - фонтан и светодиодные фонари. А жители Пошехонья получили обновленный мост через реку Пертомку.

Перечислять преобразования можно очень долго. Причем, как признает сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Ярославской области Анатолий Упадышев, работы выполнены в подавляющем большинстве качественно. Хотя без просчетов все же не обошлось. Так, во дворах домов № 11 и 12 на улице Красноэховской в Переславле-Залесском по "заказу" жителей осенью прошлого года строители за 1,6 миллиона рублей делали бетонное основание для хоккейной коробки (борта у жителей были свои), но в итоге построили его так, что вокруг корта разлилась вода. Просто в проекте почему-то не было предусмотрено устройство дренажа. И теперь этот корт превратился в головную боль не только для жителей, но и для заказчика работ - администрации города. Потому что еще раз в проект "Решаем вместе!" с благоустройством двора войти не удалось, а там, где запланировали было прокопать канаву для отвода воды, оказались протянуты электрический кабель и газопровод.

- Проблем можно было избежать, если бы проектно-сметную документацию подготовили качественно. Но создается впечатление, что ее делали без выезда на место, - сетует Анатолий Упадышев.

В многофункциональном центре развития Переславля-Залесского рассказали, что летом к корту будут проложены высокие дорожки.

Комментарий

Надежда Косарева, президент фонда "Институт экономики города":

- Как ни странно, основная проблема при воплощении программ благоустройства заключается в том, что никто в регионах не знает, как потом содержать и эксплуатировать "облагороженные" объекты. За чей счет, чьими силами… Сделать-то легко, трудно сохранить! Лично я вижу только один вариант - активизировать гражданское общество. Жильцы должны понимать, что благоустроенная территория относится к их домам, поэтому надо к ней бережно относиться, финансово участвовать в работах. Вторая большая проблема - эстетика благоустройства. С точки зрения профессионала, она зачастую не выдерживает критики. Мы делали обзор лучших практик, получали из разных регионов описания и эскизы проектов. Да, это то, что самим людям нравится. И все-таки не хотелось бы, чтобы такая "красота" встречалась на наших улицах. Простой пример: блочный многоквартирный дом обнесли сплошным трехметровым забором, выкрашенным в желтый цвет. Почему так? Потому что между домом и оградой разбили палисадник: жители боятся, что вандалы потопчут цветочки. Смотреть без слез невозможно. В то же время я против, чтобы именно в программе благоустройства дворов и общественных зон навязывать свои представления о прекрасном. Люди имеют право на собственный вкус. Просто надо идти им навстречу с профессиональными архитектурными и градостроительными решениями. Предлагать разные варианты, пытаться понять, что на самом деле хотят жители.