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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пик пройден

Аграрии ждут снижения прибыли
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа №7583 (120)
Ежегодный индекс развития сельхозпроизводителей представили в столице Черноземья. В его основу лег мартовский опрос ВЦИОМ, в котором приняли участие хозяйства из 20 регионов России. "РГ" разбиралась, как растениеводы оценивают итоги 2017 года и что надеются получить в новом сезоне.
Фото: Валерий Морев/ РГ Несмотря на то, что большой валовый сбор зерна негативно влияет на маржинальность, сельхозпроизводители не планируют сокращать площади. Фото: Валерий Морев/ РГ
Несмотря на то, что большой валовый сбор зерна негативно влияет на маржинальность, сельхозпроизводители не планируют сокращать площади. Фото: Валерий Морев/ РГ

В выборку вошли руководители ста ведущих предприятий и фермерских хозяйств Центрального, Приволжского, Южного и Восточного федеральных округов (примерно в равных долях). Судя по их ответам, развитие аграрного сектора перешло от роста к стабилизации. Так, 2017 год респонденты оценили на 3,57 балла из пяти, в то время как 2016-й получил отметку 3,89 и был признан самым удачным для отрасли за последнее время.

Урожай в минувшем сезоне был очень высоким - но в результате цены на сырье упали, снизилась и прибыль производителей. В среднем по стране - на 28 процентов, в Воронежской области - на 50, в Ростовской - почти на 70, сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько:

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Россия получит рекордную прибыль от экспорта сельхозпродукции

- Ничего катастрофического не произошло. Просто масса прибыли упала до того уровня, на котором находилась пару лет назад. В 2016 году российское сельское хозяйство показало, пожалуй, максимальный уровень рентабельности. Совпало все: и урожай, и отличные мировые цены, и девальвация рубля, и контрсанкции. Все вместе дало очень хороший результат. Думаю, такой суперуспешный год нескоро к нам вернется. В 2017-м колоссальный урожай в растениеводстве придавил маржу и сократил доходы.

Стоит иметь в виду, что приводимые экспертами показатели прибыли - предварительные. Ведь продажа прошлогоднего зерна все еще продолжается. Прибыль от поставок, осуществленных после 1 января (а зимой цены на сельхозпродукцию были приличными), в статистические подсчеты не вошла.

Российские аграрии научились считать деньги, и даже в нынешних условиях немалая часть компаний продолжает наращивать инвестиции

По данным таможенной службы за первую половину мая, в сезоне 2017/18 года Россия вывезла феноменальный объем пшеницы - 36,1 миллиона тонн. Прошлый рекорд составлял 27,4 миллиона тонн. Следует принимать во внимание также значимые объемы неформального вывоза зерна в Казахстан, которые в этом году особенно велики. Аналитики ИКАР полагают, что реальный экспорт превышает 37 миллионов тонн.

Несмотря на то что большой валовой сбор зерна негативно влияет на маржинальность растениеводческого бизнеса, опрошенные социологами хозяйства не планируют искусственно сокращать производство. Доля компаний, которые намерены расширять посевные площади, по сравнению с прошлым годом снизилась незначительно - с 27 до 24 процентов. Остальные будут обрабатывать те же земли, что и ранее.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Вместе с тем растениеводы стали осторожнее в оценках урожайности. Если от сезона-2017 повышения "отдачи" ждало почти 90 процентов респондентов, то теперь - лишь около 70. Как правило, хозяйства собираются повышать урожайность с помощью удобрений, средств защиты растений и специальной обработки семян, а также через оптимизацию менеджмента. При этом они уже не так смело, как прежде, планируют инвестиции. Увеличить вложения в оборотный капитал готово 44 процента опрошенных против 63 в 2017 году, в основной - 57 против 71. Причем прибавка будет небольшой - в пределах десятой части от прошлогодней суммы.

Между тем, как свидетельствуют исследования ВЦИОМ, доступность кредитов для сельхозпроизводителей возросла - впервые за три года. Если в 2016 и 2017 годах заемными средствами пользовался 71 процент респондентов, то сейчас показатель достиг 76 процентов. Из них каждый пятый готовится увеличить кредитную линию.

- Очевидно, что пик бурного роста позади. Теперь определяющими факторами развития становятся повышение конкурентоспособности и снижение издержек. Однако экономия бывает разной. Российские аграрии научились считать деньги, и даже в нынешних условиях немалая часть компаний продолжает наращивать инвестиции, в том числе в инновационные системы защиты растений и высокопродуктивные гибриды. Две трети участников опроса назвали определяющим фактором при выборе семян не стоимость, а продуктивность, - подчеркнул замглавы представительства фирмы "Сингента" в РФ и СНГ (поставляет семена и агрохимикаты) Андрей Рогов. - Что касается средств защиты растений, то сегодня все более актуальной для хозяйств делается цена. Поэтому, в частности, наша компания поставила цель на 80 процентов локализовать производство всех подобных препаратов в России к 2021 году.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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За год серьезно сократилась доля тех, кто рассчитывает на увеличение дохода от реализации сельхозпродукции. Если в 2017-м этого ожидало 86 процентов хозяйств, то в 2018-м - только 67. Каждый третий из опрошенных признался, что прогнозирует незначительный рост доходов своего предприятия. Более заметным стало стремление хотя бы сохранить достигнутый уровень - свыше половины аграриев понимает, что повысить отпускные цены вряд ли удастся. Однако неисправимые оптимисты (а может, грамотные управленцы или просто "везунчики") никуда не делись. Доля респондентов, ожидающих значительного роста доходов, составила 35 процентов.

Прямая речь

Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка:

- Признаки торможения, которые были заметны в отрасли еще в прошлом году, начинают проявляться повсеместно. Снижение ожиданий компаний в части доходности, сокращение доли тех, кто планирует увеличить посевные площади, падение инвестиций и спроса на сельхозтехнику - вот основные тенденции, которые прослеживаются в индексе-2018. Эффект от девальвации рубля и политики импортозамещения практически сошел на нет. Сельское хозяйство переходит на новую стадию развития. И основным ресурсом для поддержания роста определенно должен стать курс на расширение экспортного потенциала. Если российским аграриям удастся этим курсом следовать, то мы перейдем к новому росту. Если нет - нас ждет некая стагнация. Второй важной особенностью наступающего периода может стать усиление политической нестабильности на мировых аграрно-продовольственных рынках и, соответственно, резкие ценовые толчки извне.

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