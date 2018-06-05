Для студентов транспортных вузов создадут центр военной подготовки

На улице Талдомская в Москве на территории 4,5 тысячи квадратных метров планируется создать центр военной подготовки для студентов транспортных вузов. Об этом "РГ" рассказал директор административного департамента Минтранса Константин Пашков.

Сейчас уже идет проектирование этого центра. На его территории намерены создать целый полигон, где студенты смогут на практике постигать науку транспортных войск. Будет не только плац для практических строевых занятий, но и методический центр, который займется разработкой программ обучения для транспортных военных в рамках вузовских программ.

Пока же с 1 сентября 2018 года в Российском университете транспорта (МИИТе) начнет работу полноценная военная кафедра. Там будут проходить обучение военнослужащие по железнодорожным специальностям в интересах железнодорожных войск, сказал Пашков.