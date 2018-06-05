"Гараж" предложит посетителям взглянуть на себя со стороны

В год десятилетия "Гараж" посвятит выставку своим посетителям - Музей современного искусства провел большую исследовательскую работу и выявил основные типажи тех, кто в нем бывает. Каждый из них найдет свое отражение в объектах, созданных современными художниками, а в гардеробе (который, кстати, впервые станет музейным пространством) даже разыграют сценки на основе реальных ситуаций, происходивших здесь с гостями.

Смотрители и экскурсоводы, книги отзывов и соцопросы - для того, чтобы очертить образ посетителя "Гаража", в ход пошли абсолютно все источники информации, каждому из которых будет посвящена отдельная часть экспозиции.

Художница Екатерина Муромцева, например, предпочла работать с книгами отзывов и проанализировала более 40 "томов", содержащих зрительские оценки и мнения. Чего в них только не встречалось - и сухие суждения, и пространные поэтические послания, и рисунки. В результате Муромцева скомпановала их и получила несколько портретов, которым посвятила инсталляции. Расположатся они в Стеклянной комнате, а одна так и называется - "Здесь был Вася".

- Художественное объединение "Театр взаимных действий" совместно с драматургом Наталией Боренко представит новый проект, основанный на нескольких десятках интервью с сотрудниками музея. Смотрители, экскурсоводы, сотрудники службы безопасности и многие другие вспоминают самые необычные эпизоды в общении со зрителями, - делятся подробностями в "Гараже".

В определенные часы в гардеробе можно будет увидеть короткие перформансы: актеры будут разыгрывать мини-спектакли, построенные на неожиданных ситуациях, в разное время происходивших в музее.

А на стене Мезонина будет представлен проект, над которым сотрудники "Гаража" работали коллективно. Это "социологический портрет" посетителя, который эволюционирует вместе с музеем. Создали его на основе данных соцопросов, а "упаковали" в инфографику и другие графические способы подачи информации.

Выставка "Дорогие зрители…" откроется 8 июня и будет доступна до 26 августа.