Книжный фестиваль "Красная площадь" завершится на Пушкинской площади

Старт в 11:00. Сквер от Театра Мюзикла до Тверской улицы

Дорогие друзья! Мы провели на Красной площади четыре счастливых литературных дня: слушали стихи, наслаждались музыкально-литературными постановками, стояли в огромных очередях, чтобы подписать книги у любимых авторов, ходили на лекции, участвовали в мастер-классах, спорили на дискуссиях и, конечно же, покупали книги. 535 событий и 50 часов литературы в самом сердце столицы пролетели словно миг.

За эти дни фестиваль посетили более 200 тысяч человек.

Но мы не прощаемся!

6 июня, в день рождения величайшего национального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, грандиозный литературный марафон завершится прямо у его памятника.

Пушкинский день откроют глава Роспечати Михаил Сеславинский и директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.

Строки Александра Сергеевича исполнит народная артистка России Антонина Кузнецова.

Занимайте места в партере, на ступенях Театра Мюзикла. На сцене, выстроенной напротив, лучшие юные чтецы России, финалисты конкурса "Живая классика", прочитают стихи и прозу Пушкина.

Здесь же засияют новые звезды отечественной словесности: имена талантливых молодых писателей и поэтов назовет литературная премия "Лицей" им. А. С. Пушкина. Награды будут вручать советник президента по культуре Владимир Толстой, глава Роспечати Михаил Сеславинский, председатель жюри, критик и писатель Лев Данилкин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

Стихотворным приношением знаменитому поэту станет выступление участников проекта "Живые поэты", который объединил именитых литераторов, культовых музыкантов, молодых малоизвестных авторов и героев андеграунда. В этот день перед гостями выступят Егор Сергеев, Роман Мнацаканов, Кирилл Медведев, Алексей Вдовин, Вадик Королев, главный редактор "Живых поэтов" Андрей Орловский, специальные гости - участник творческого объединения Gazgolder Олег Груз и поэт Дмитрий Воденников.

"Башмет Центр" представит авторскую программу пианиста Ивана Рудина "На грани возможного": цикл трансцендентных этюдов для фортепиано Ференца Листа прозвучит в сочетании с пушкинской лирикой в исполнении актрисы МХТ им. Чехова Дарьи Мороз.

Замечательный актер театра и кино, мастер художественного слова Вениамин Смехов пригласит на поэтический вечер "На фоне Пушкина…". Зазвучат строки Александра Блока, Владимира Маяковского и Давида Самойлова, посвященные первому поэту России, потом - стихи очень разного Пушкина, и закончит вечер знаменитая песня Булата Окуджавы, прочитанная как стихотворение и давшая название всей программе.

Литераторы и рэперы устроят поэтическое сражение "От Пушкина до "Известий" шагов двести". Стихи прозвучат в исполнении Андрея Родионова, Наума Блика, RE-pac Репака, Филиппа Григорьяна, Андрея Доброва и Влада Отрошенко. В рэп-баттле сразятся участники Фристайл-мастерской под руководством Льва Киселёва: #Наполусогнутых, Kingsize, Серж Ант, Банкир, Садков, Майя, Yasya и Василий Теркин. Стихотворный баттл посвящен 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского и 100-летию со дня знаменитых выборов "Короля поэтов", в которых участвовали Владимир Маяковский, Константин Бальмонт и Игорь Северянин.

На Трибуне поэтов, где по традиции в этот день встречаются любители художественного слова, пройдут литературные чтения.

Откроет их актер Игорь Ильин, официальный голос телеканала "Культура", лауреат Пушкинской премии в номинации "Просветители", который представит гостям и жителям столицы известнейшие произведения Александра Сергеевича в современном прочтении.

Затем пройдет поэтическая эстафета, символизирующая связь времен: современные поэты прочитают стихи Пушкина, а также свои стихи, в которых пушкинские темы находят свое развитие и продолжение. Среди участников - поэты Аглая Соловьева, лауреат национальной литературной премии "Поэт года" и премии "Русь моя" Юлия Зазимко, исследователь литературы XX века Саша Ирбе, лауреат национальной литературной премии "Поэт года" в номинации "Дебют" Полина Орынянская, лауреат премии имени Риммы Казаковой "Начало" Варвара Юшманова.

Хрестоматийную фразу "Я русский бы выучил только за то…" во всеуслышание продолжат студенты и аспиранты из разных стран мира, которые учатся в Институте русского языка имени А. С. Пушкина.

На площадке "Библиотека" пройдут лекции, мастер-классы для детей, встречи с молодыми писателями и поэтами.

Правда ли, что читать книги полезно? Что книга - главный источник знаний и представлений о мире? На лекции "Чем вредны книги" литературовед Егор Сартаков опровергнет стереотипы, напомнив, куда завели книги героев Грибоедова, Пушкина и Булгакова.

Полная программа фестиваля и репортажи с Пушкинского дня на сайте ГодЛитературы.РФ

Государственный музей А. С. Пушкина презентует документальный фильм Марии Линдер "Душа-пушинка", где деятели культуры и искусства, учителя, врачи, студенты и школьники размышляют о месте и роли поэта в их повседневной жизни.

Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина подготовила интересные мастер-классы по созданию рукописной книги пушкинского времени.

Любой желающий сможет принять участие во флэшмобе "Я вас любил…". Задача проста: прийти на Пушкинскую площадь с томиком Александра Сергеевича и ровно в 16:45, встав на ступени и балкон Театра Мюзикла, прочитать (конечно, вслух) легендарные строки "Я вас любил…".

Книжный магазин "Москва", "Московский дом книги", "Библио-Глобус" и "Читай-город" откроют на площади павильоны, где можно будет купить книжные новинки.