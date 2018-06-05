К предстоящим переменам в системе утилизации отходов в каждом субъекте подходят по-своему. Эксперты отмечают, что региональные операторы, которые должны заработать уже через несколько недель, все равно будут формировать на каждой территории оригинальный алгоритм сбора мусора. Где-то это будет сортировка "на этапе квартиры" с последующей переработкой, где-то - уже привычный сбор в контейнеры и складирование на полигоне. Так или иначе, главным участником этой системы станет, так сказать, "производитель" отходов - рядовой житель региона, которому придется вникнуть в новый порядок и заплатить за это.

Зона ответственности

Реформа системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов должна окончательно перевести эту сферу на рыночные рельсы. Региональный оператор, отвечающий за весь процесс - от сбора отходов, до их транспортировки, а в будущем - и переработки, выбран в каждой области, и примечательно, что конкурс могли выиграть и компании из соседних регионов.

К примеру, так произошло в Липецкой области. Тамбовская компания будет обслуживать одну из зон, где обошла местных конкурентов. В Белгородской области регоператор - один на всю территорию. Однако это не значит, что единственная компания должна будет засучив рукава заниматься сбором, транспортировкой и захоронением. Начальник облдепартамента ЖКХ Юрий Галдун отмечает, что оператор вправе заключать договор с транспортными компаниями, которые, в свою очередь, будут работать на этом рынке. К слову, ведущая фирма, мусоровозы которой курсируют по белгородским дорогам в настоящее время, скорее всего, и станет таким партнером. Получается, что между потребителем услуги и ее исполнителем появляется еще один посредник. А нужен ли он? Юрий Галдун на этот вопрос отвечает сдержанно.

- Сейчас в области у 174 компаний есть лицензия на вывоз мусора, - поясняет он. - Где-то в селах это маленькие УК, которые приобрели старый мусоровоз, собирают отходы у жителей и отвозят мусор в овраг. Поэтому нам и нужна централизованная система.

Чиновники подчеркивают, что региональный оператор будет отвечать за любую несакционированную свалку, и его задача - не допускать их образования. Конечно, это во многом зависит от самих жителей, и, как отмечает председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко, переход на новую систему обращения с отходами - лишь первый шаг к изменениям давно укоренившихся привычек людей.

Однако сейчас главный вопрос, который волнует каждого участника реформы: каким же будет тариф на вывоз мусора. Споров вокруг цен на эту услугу, которая, к слову, перестает начисляться исходя из площади жилья, много. Но, по словам чиновников, до 1 июля сказать что-то определенное нельзя.

Не надо путать

Самый широкий резонанс тарифный вопрос вызвал, пожалуй, в Белгородской области. Весной там появилась информация, что платить за новую услугу придется в четыре раза больше, чем сейчас. В профильном департаменте это поспешили опровергнуть. Цены на услуги всех участников длинной цепочки сбора, транспортировки и утилизации БКО пока не определены.

- Только когда оператор поймет, какой тариф у "полигонщиков", у транспортных компаний, только тогда он обратится в комиссию по тарифам и ценам, - поясняет Юрий Галдун. - Пока же я могу назвать максимальные показатели, которые могут сложиться.

По его словам, компания, ставшая региональным оператором, выиграла конкурс благодаря цене за вывоз и захоронение одного кубического метра отходов в 550 рублей.

Заключение договора на вывоз мусора становится обязанностью жильца, а не его правом, как раньше

- Это не платеж населения, - подчеркивает чиновник. - Есть еще нормы накопления. Для жителей многоквартирного дома они составляют 2,5 кубического метра в год. Итак: если 550 умножить на 2,5 и разделить на 12 месяцев, мы получим 114 рублей 58 копеек - таков ежемесячный платеж с человека.

Чиновники отмечают, что говорить о неизбежном росте тарифа (несмотря даже на такую его составляющую, как утвержденную на федеральном уровне плату за негативное воздействие на окружающую среду) пока рано.

Компост и ящик для картона

И все же власти продумывают способы заработать на мусорной реформе. Самыми креативными оказались белгородцы. Здесь решили внедрить дуальный сбор мусора.

- Будет два контейнера - для мусора "мокрого" и "сухого", - рассказывает Юрий Галдун. - В первый попадают пищевые и растительные отходы, во второй - все остальные.

Пока здесь не решились на более детальную сортировку, как, к примеру, в новых микрорайонах Липецка.

- Держать отдельные баки для стекла, пластика, полимеров, металлов - слишком дорого, - поясняет чиновник. - Это приводит к увеличению транспортной нагрузки на дороги, росту затрат перевозчиков. К тому же переделать контейнерные площадки - тоже удовольствие не из дешевых.

Для того чтобы перейти на "дуалку", жители многоквартирного дома должны подписать общее согласие и законсервировать мусоропровод. Однако это не значит, что в "сухой" контейнер будет выбрасываться все подряд. В пунктах сбора вторсырья - а их планируют поставить уже в нынешнем году - будут принимать бумагу, картон и полимеры.

- Стекло принимать не будем, потому что пока оно никому не нужно, - уточняет начальник департамента. - По-хорошему нам надо свозить все стекло в одно место, а самим строить завод для его переработки. А вообще, нам нужен экотехнопарк с предприятиями переработки каждого вида отходов. Но это - будущее. Пока же мы создаем систему, чтобы человек мог или в контейнер выбросить те или иные отходы, или сдать. Однако опыт Казани показывает, что в контейнере ничего не остается: либо управляющая компания все это тут же сортирует и сдает, либо люди определенной категории так зарабатывают себе на жизнь…

Важно, что все эти меры позволят снизить тариф для владельцев квартир в многоэтажках на 17 процентов. Для хозяев усадебных домов есть еще одна "хитрость". Все растительные остатки и пищевые отходы им предлагают складывать в компостную яму. Это позволит уменьшить сумму платежа на 20 процентов.

Отдельная тема - так называемые ситуативные отходы: тот же строительный мусор. Для белгородцев, которые возводят почти по миллиону "квадратов" индивидуального жилья в год, - вопрос злободневный.

- Сейчас значительная часть этих отходов - в лесопосадках, - констатирует чиновник. - В перспективе под них мы поставим отдельные баки, но пользоваться ими будет только тот, кто заключил дополнительное соглашение. Стоить это будет не тысячи рублей, а вполне приемлемо. Но если строительный мусор окажется в коммунальных отходах - штрафы неминуемы.

Между тем



О штрафах за несанкционированные свалки и прочие нарушения пока говорят обтекаемо. Следить за этим в настоящее время некому, доказывать, что именно этот человек выбросил строительный мусор в бак для ТБО, - дело хлопотное и особой выгоды не сулящее. При этом, как отмечают чиновники, нормативная база в целом тоже оставляет желать лучшего. Хорошо, что сейчас заключить договор на вывоз мусора становится обязанностью жильца, а не его правом, как раньше. Однако и штрафов за отказ от этого не предусмотрено.