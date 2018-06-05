Масштабная программа городского летнего отдыха "Московская смена-2018" с первых дней началась для ребят с полезных вещей - более 900 мальчишек и девчонок посетили мастер-классы в рамках проекта "Код твоей безопасности", организованных департаментом труда и социальной защиты населения Москвы. Серия интерактивных занятий по безопасности детей охватит все три смены - спортивную, образовательную и социальную. Ребята в течение всего лета смогут получить практические навыки, чтобы не стать заложником чрезвычайной ситуации в транспорте, на природе, при пожаре.

Напомню, с 1 июня "Московская смена" открылась для детей с 7 до 14 лет в 132 школах, 26 спортшколах и 87 социальных учреждениях. В этом году в программе учтены пожелания самих ребят и их родителей и работа лагерей продлена на час - теперь дети будут под присмотром с 9 утра до 19 вечера. В течение дня их ждут экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования. К программе присоединились и столичные парки, часть досуга будет проходить на свежем воздухе. О том, что ребята могут остаться голодными, папы и мамы могут не беспокоиться - трехразовое бесплатное питание им гарантировано.

Семь тысяч детей отдохнут этим летом по программе "Московская смена"

Началась смена с мастер-классов по безопасности в Екатерининском парке. Несмотря на то, что на дворе каникулы, мальчишки и девчонки внимательно слушают преподавателей, как правильно наложить повязку на рану, как правильно вытащить клеща и обработать рану после укуса. На урок это мало похоже - учителя все показывают буквально на себе, да и дети подыгрывают и изображают раненых, выносят по очереди друг друга на импровизированных носилках. Тут же ребятам рассказали, какие травы лечебные, какие медикаменты стоит взять с собой в поход, как оказать первую помощь пострадавшему, что делать в случае пожара.

По словам Леонида Печатникова, заммэра Москвы по вопросам социального развития, подобные знания по безопасности ребята должны получать в игровой форме: "Детям нужно хорошенько отдохнуть. Нагрузки, которые сегодня выпадают на школьников, на мой взгляд, чрезвычайные. Поэтому задача, которую мы перед собой ставим, даже для тех детей, которые по тем или иным причинам не смогли уехать из Москвы, прежде всего организовать их отдых. Получение же дополнительных знаний должно происходить в игре, без лишнего напряжения. Ни в коем случае нельзя превращать "Московскую смену" в еще одну образовательную четверть".

Светлана Алехина, мама 11-летнего Никиты, рассказала "РГ", что сын уже в третий раз проводит лето в городском лагере "Московской смены" на базе школы N 1421. И на занятия в рамках общеобразовательной смены по безопасности ходит с удовольствием. "Занимаются с детьми и преподаватели, и тренеры из других школ и спортивных центров. Ребенку нравится, что они не просто объясняют, а показывают, как это бывает в жизни, например, правила дорожного движения учат на расчерченном поле с преподавателем в полицейской форме", - говорит она. А другая мама двоих сыновей Светлана Сопова говорит, что ее детей сложно научить чему-то новому, но повторение - мать учения. "12-летний Федор занимается в спортивной школе олимпийского резерва на Ткацкой улице, туда же и в летний лагерь ходит. Младший 10-летний Николай с ним заодно. Программа лагеря построена так, что интересна и одному, и другому мальчику. Рассказывают, что и мультики смотрят, и рисуют", - делится мама. Мастер-классы по безопасности у детей прошли в первые дни. Но что взять с собой в поход, как перевязать ранку, мальчишки помнят еще с прошлого года, когда также были участниками "Московской смены".