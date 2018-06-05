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05.06.2018 15:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва выделит средства на ремонт дорог к дачным поселкам

Текст: Ангелина Зеленькова
Столичные власти приняли решение предоставить Московской области межбюджетный трансферт в размере 3,3 млрд рублей - эти деньги будут потрачены на ремонт дорог, примыкающих к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Сегодня на заседании правительства мэром Сергеем Собяниным утверждено решение о выделении 3,3 млрд рублей на развитие улично-дорожной сети, прилегающей к садовым некоммерческим товариществам, - рассказал он.

Фото: Владимир Таюрский/РГ
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По словам заммэра, всего на территории Подмосковья более 11 тысяч садовых товариществ, в которых зарегистрировано более 1 миллиона земельных участков. Из них порядка 600 тысяч принадлежат непосредственно жителям столицы. Хуснуллин отметил, что москвичи часто жаловались на плохую транспортную доступность дачных поселков.

- По миллиарду рублей будет выделяться в течение двух лет, а в 2020 году на ремонт дорог направим 1,3 млрд рублей, - добавил Хуснуллин. - На эти средства построят в первую очередь подъезды к железнодорожным платформам.

Напомним, московское правительство в последние годы старается создать комфортные условия для москвичей, выезжающих за пределы города. Более 2,3 млрд рублей из бюджета Москвы выделено за пять лет на благоустройство садовых товариществ на территории Московской и сопредельных областей. На эти средства построено 30 подъездных дорог общей протяженностью более 78 км, 16 объектов электроснабжения, 5 объектов мелиорации, 2 водозаборных узла, закуплено 24 единицы спецтехники.

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