Москвичи направляют свои предложения мэру

Московский портал "Наш город" обзавелся новым разделом. Называется он: "Мэр, у меня есть идея". С его помощью горожане могут подсказать властям, например, где запустить новый автобусный маршрут, озеленить двор или обустроить детскую площадку.

На любой из встреч с мэром от москвичей звучит масса предложений, как решать тот или иной наболевший вопрос. Но в столице - 12 миллионов жителей, и при всем желании глава города со всеми встретиться не может.

А вот прочесть поступившие предложения - сможет. Новый раздел пока работает в тестовом режиме. Высказаться может любой желающий. Единственное условие - нужно зарегистрироваться, указав при этом номер СНИЛС.

За неделю, прошедшую после открытия сервиса, поступило уже более 600 предложений. Больше всего - по вопросам организации дорожного движения, благоустройства дворов и обустройства парков. По наблюдениям "РГ", часто москвичи просят оборудовать пешеходный переход, поставить светофор, сократить интервалы движения автобусов, запустить новые маршруты общественного транспорта, перенести остановку, озеленить дворы и обустроить детские площадки.

Если говорить конкретнее, то предлагают, например, на перекрестке Нежинской и Веерной улиц нанести диагональную "зебру", а в районе Кавказского бульвара добавить "выделенку" для автобусов. Просят установить контейнеры для раздельного сбора мусора и использованных батареек. Или разделить деревьями от проезжей части детскую площадку.

"Сейчас ее отделяет только тротуар и небольшая полоса травы. Напротив - автобусная остановка, а транспорт по Лукинской улице ходит довольно бойко", - объясняет жительница Ново-Переделкино Лариса.

Жители 16-го микрорайона Орехово-Борисово выступили с другой инициативой - создать благоустроенную природную зону в Салтыковском овраге. Заброшенную территорию и водоем они предлагают очистить от мусора, сделать пешеходные и велосипедные дорожки, установить скамейки и беседки с пикниковыми точками.

Посетили портала могут проголосовать за или против любой идеи. Окончательное решение примут столичные власти.

Кстати

Оставить свои идеи можно на портале "Наш город".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"