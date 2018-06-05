Москвичи направляют свои предложения мэру

На любой из встреч с мэром от москвичей звучит масса предложений, как решать тот или иной наболевший вопрос. Но в столице - 12 миллионов жителей, и при всем желании глава города со всеми встретиться не может.
А вот прочесть поступившие предложения - сможет. Новый раздел пока работает в тестовом режиме. Высказаться может любой желающий. Единственное условие - нужно зарегистрироваться, указав при этом номер СНИЛС.
За неделю, прошедшую после открытия сервиса, поступило уже более 600 предложений. Больше всего - по вопросам организации дорожного движения, благоустройства дворов и обустройства парков. По наблюдениям "РГ", часто москвичи просят оборудовать пешеходный переход, поставить светофор, сократить интервалы движения автобусов, запустить новые маршруты общественного транспорта, перенести остановку, озеленить дворы и обустроить детские площадки.
Если говорить конкретнее, то предлагают, например, на перекрестке Нежинской и Веерной улиц нанести диагональную "зебру", а в районе Кавказского бульвара добавить "выделенку" для автобусов. Просят установить контейнеры для раздельного сбора мусора и использованных батареек. Или разделить деревьями от проезжей части детскую площадку.
"Сейчас ее отделяет только тротуар и небольшая полоса травы. Напротив - автобусная остановка, а транспорт по Лукинской улице ходит довольно бойко", - объясняет жительница Ново-Переделкино Лариса.
Жители 16-го микрорайона Орехово-Борисово выступили с другой инициативой - создать благоустроенную природную зону в Салтыковском овраге. Заброшенную территорию и водоем они предлагают очистить от мусора, сделать пешеходные и велосипедные дорожки, установить скамейки и беседки с пикниковыми точками.
Посетили портала могут проголосовать за или против любой идеи. Окончательное решение примут столичные власти.
Кстати
Оставить свои идеи можно на портале "Наш город".
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"