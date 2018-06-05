На Москве-реке презентовали корабль ЧМ-2018
В столице прошла презентация корабля чемпионата мира, который будет курсировать по Москве-реке в дни турнира.
Официальный пивной спонсор ЧМ-2018 уже делал подобное для болельщиков во время Кубка конфедераций прошлым летом. Тогда корабль представлял собой баржу с футбольным полем на борту. Сейчас концепция несколько изменилась.
Теперь поля не будет, зато на корабле появилась вторая палуба, вертолет и баркузи. При этом, как и год назад, гости, плавая по историческому центру Москвы, смогут посмотреть матчи чемпионата мира на гигантском экране.
Корабль отправится в первый рейс по Москве-реке 14 июня в день матча открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия и будет курсировать до конца турнира.
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