На Москве-реке презентовали корабль ЧМ-2018

В столице прошла презентация корабля чемпионата мира, который будет курсировать по Москве-реке в дни турнира.

Официальный пивной спонсор ЧМ-2018 уже делал подобное для болельщиков во время Кубка конфедераций прошлым летом. Тогда корабль представлял собой баржу с футбольным полем на борту. Сейчас концепция несколько изменилась.

Теперь поля не будет, зато на корабле появилась вторая палуба, вертолет и баркузи. При этом, как и год назад, гости, плавая по историческому центру Москвы, смогут посмотреть матчи чемпионата мира на гигантском экране.

Корабль отправится в первый рейс по Москве-реке 14 июня в день матча открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия и будет курсировать до конца турнира.