Новая Третьяковка пустит москвичей в мастерскую Малевича

"Авангард в трех измерениях" - так называется проект Новой Третьяковки, познакомиться с которым желающие смогут с 5 июня по 30 декабря. Посетители галереи получили возможность с помощью очков виртуальной реальности попасть в тщательно воссозданные мастерские крупнейших представителей русского авангарда - Казимира Малевича и Натальи Гончаровой, а также окунуться в процесс работы художников.

В музее новый проект называют своеобразной "игрой" и "виртуальным мастер-классом", и это действительно так. Попав в специальный зал с экранами и надев очки, посетитель не просто оглядывается вокруг и слушает сухую информацию, как это часто бывает, а принимает во всем живое участие.

Так, например, виртуальная реальность предоставляет ему на выбор определенные предметы, которые он по усмотрению может собрать в натюрморт своего авторства. Причем никаких условий нет: композицию тоже составлять нужно самостоятельно, как и подбирать цветовое решение. Можно, впрочем, пойти и по другому пути. Те, кто не уверен в своих творческих способностях, могут просто воссоздать известные шедевры авангардистов.

Нейронные сети, обученные на произведениях из коллекции Третьяковской галереи, будут в реальном времени обрабатывать создаваемые посетителями композиции. Поделиться результатом своей работы каждый сможет в социальных сетях.

"Внутри этого "куба" одновременно могут находиться четыре человека. Все они узнают о логике построения произведения, его образном строе через погружение в особую реальность каждого из художников. Наш проект помогает людям раскрепостить воображение и дает свободу для творчества", - рассказывают в галерее.

Кстати, серьезных противоречий между искусством и новейшими технологиями здесь не видят. По словам сотрудников Третьяковки, "общение зрителя с подлинником остается главным опытом в постижении картины, рисунка, скульптуры, и тем не менее, Третьяковская галерея предоставляет посетителям все больше новых путей для понимания творчества художников и контекста эпохи".

