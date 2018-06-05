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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замуж невтерпеж

Риелтор обманом завладела квартирой умершего и выселила его жену
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
В Алексине Тульской области будут судить супругов-риелторов за аферу с квартирой умершего человека. Причем изначально в полиции попытались было "замять" ситуацию и не возбуждать дело, обещавшее долгую и кропотливую работу. Лишь после настояния прокуратуры области и публикаций в СМИ дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь и.о. прокурора области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по обвинению риелторов в покушении на мошенничество, дело передано в суд.

В 2012 году гражданский муж жительницы Алексина Евгении умер от рака. Официально они не были зарегистрированы, считали, что "бумажки" ничего не значат, и прожили вместе десять лет. Когда его не стало, Женя осталась жить в его неприватизированной квартире. Вдруг она получает квитанцию на оплату коммуналки, в которой нанимателем жилья указана совершенно незнакомая ей женщина. Оказалось, что это риелтор, доказавшая в суде, что она и есть гражданская супруга умершего. В качестве доказательств суд принял фотографии, на которых рядом с мужем та самая риелтор, а также счета из кафе и за покупку гроба. Пожалуй, самое примечательное в этом - фотографии. На них в снимки мужчины, скаченные с его странички в соцсети, подставлена другая женщина. Фотошоп был сделан настолько грубо, что можно только удивляться: как такое вообще можно считать документами. Тем не менее это решение суда стало основанием для районной администрации для заключения с женщиной договора соцнайма. Риелтору оставалось только приватизировать квартиру, обратив ее в свою собственность. А выставить настоящую, но не прописанную жену - дело техники.

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Евгения кинулась в суд, в полицию... В суде прежнее решение о признании фальшивой жены отменили. Но, когда Женя подала аналогичный иск и в подтверждение представила и реальные документы - доказательства их многолетней совместной жизни, в том числе оплату лекарств и похорон, и свидетелей - друзей и коллег покойного, ей было отказано. Суд с удивительной легкостью признал фальшивку, а с настоящими доказательствами разбираться не стал.

Женщина кинулась в полицию, мол, стала жертвой аферы. Но и там не стали связываться - есть решение суда. Но в конечном итоге дело о покушении на мошенничество все же было возбуждено.

Суд с удивительной легкостью признал фальшивку, а с настоящими доказательствами разбираться не стал

- Предварительным следствием установлено, что в период с июля 2015 года по 6 мая 2016 года супруги-риелторы и их знакомая коллега Ольга, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, договорились мошенническим путем приобрести право собственности на квартиру, расположенную в городе Алексин, стоимостью 2 147 950 рублей, поступившую в собственность муниципального образования после смерти мужчины-нанимателя указанной квартиры. С этой целью они совместно изготовили подложные документы, свидетельствующие о совместном проживании Ольги и умершего мужчины в указанной квартире, а также привлекли свидетелей из числа знакомых, которые в судебном заседании дали ложные показания, - рассказала старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

К слову, лжесвидетели приговорены к штрафу в 40 тысяч рублей. А обвиняемые в афере супруги до суда находятся под домашним арестом.

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