Петербургский международный экономический форум завершен, настало время подвести его итоги. Анализируя работу тульской делегации, губернатор Алексей Дюмин отметил, что ключевой темой форума стала "Экономика доверия". Другой важный момент - значительное внимание было уделено экономике нового времени, развитию передовых и современных технологий.

- Итог работы - подписание 19 соглашений на общую сумму более 88 миллиардов рублей, - подчеркнул глава региона.

При этом, как отметил губернатор, хотя в прошлом году соглашений было подписано больше, общая сумма инвестиций была меньшей - 83 миллиарда.

В рамках форума Агентство стратегических инициатив представило Национальный инвестиционный рейтинг. Тульская область уже третий год подряд находится в пятерке лидеров. В связи с этим глава региона поручил региональному минэкономразвития не снижать планки и продолжить работу по удержанию этой позиции.

Как и в прошлом году, Тульская область на форуме была представлена отдельным стендом. В 2017-м многочисленные гости уже назвали его "самым вкусным" за щедрое угощение печатными пряниками и белевской пастилой. Традицию поддержали и в этом году. Но, конечно, не только пряники привлекли гостей. Сам стенд представлял собой комплексную композицию, наглядно демонстрирующую инвестиционный и туристический потенциал региона, а также ряд ключевых действующих проектов, среди которых - "Тульская набережная", творческий индустриальный кластер "Октава", научно-технологический проект "Композитная долина". По словам заместителя председателя правительства - министра экономического развития области Григория Лаврухина, тульская делегация провела огромную работу над выстраиванием деловых взаимоотношений с руководителями различных российских и зарубежных компаний. Участники делегации приняли участие в более чем ста встречах и других мероприятиях.

- На форуме нам удалось представить ряд своих предложений для выполнения задач, поставленных президентом РФ в майском указе, получить обратную связь от федеральных органов власти и других субъектов страны, - подчеркнул Григорий Лаврухин.

Улучшить финансовые результаты удалось за счет специальных инвестиционных контрактов

Пожалуй, одними из наиболее значимых результатов можно назвать привлечение новых резидентов в ОЭЗ "Узловая" и ТОСЭР "Ефремов". Наполнение этих зон с особыми экономическими режимами - одна из серьезных задач, стоящих перед правительством области: федеральная власть предоставила региону возможности для развития. Как этим сумеют воспользоваться туляки, покажет время. Во всяком случае, на форуме тульские чиновники отыграли свои партии неплохо - был подписан ряд соглашений, касающихся развития этих территорий. В частности, состав резидентов особой экономической зоны "Узловая" пополнился компанией "Тузал", с которой было заключено соглашение о строительстве высокотехнологического литейно-прессового завод по переработке алюминиевых сплавов (объем инвестиций - 2,65 миллиарда рублей, количество рабочих мест - 225). А компания "Мистраль" с проектом переработки древесных отходов в высококачественные биопродукты на основе древесного биоугля (объем инвестиций - 1,3 миллиарда) стала двенадцатым резидентом ОЭЗ. Кроме того, подписано соглашение о взаимодействии с Минэкономразвития РФ по вопросу увеличения площади этой особой экономической зоны на 110 гектаров за счет территории, принадлежащей АО НАК "Азот". Речь идет о масштабном проекте создания современного, уникального для России предприятия с применением новейших технологий производства окиси пропилена, толуилендиизоцианата и метилендифенилдиизоцианата. По словам Лаврухина, это позволит привлечь дополнительно от пяти резидентов с объемом инвестиций не менее 30 миллиардов рублей, создать около 700 рабочих мест.

На территории опережающего социально-экономического развития "Ефремов" планируют создать биотехнологический кластер на участке площадью 30 гектаров. Также там разместится ряд малых и средних предприятий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. "Это позволит расширить наши возможности в работе с инвесторами, привлечь не менее 10 миллиардов рублей инвестиций", - отметил министр экономического развития региона. По заключенному на форуме соглашению, компания "Каргилл" инвестирует в этот проект1,5 миллиарда рублей.

По словам главы региона, улучшить финансовые результаты удалось за счет специальных инвестиционных контрактов (СПИК), подписанных с крупнейшими предприятиями. Речь идет о строительстве установки по производству метанола-ректификата и комплекса производств азотной кислоты в ОАО "Щекиноазот" с объемом инвестиций 19 миллиардов рублей и создании литейно-прокатного комплекса и освоении производства проката на площадке ООО "Тулачермет-Сталь", потребующее до 14 миллиардов рублей вложений.

Правительство области также заключило соглашение о сотрудничестве с Минэкономразвития РФ о содействии при подготовке и реализации в регионе проектов в сфере дорожного строительства на принципах государственно-частного партнерства. Если правительство Тульской области примет решение о строительстве автомобильной дороги в обход города Новомосковска, соглашение позволит использовать перспективные механизмы государственно-частного партнерства, в том числе инфраструктурную ипотеку. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

Тульская область станет пилотной в реализации стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов". Соответствующий документ губернатор области подписал с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Проект предполагает внедрение новых форм и методик выявления и сопровождения талантливых детей от 14 до 17 лет. При этом наставниками для них станут ребята старше всего на несколько лет - от 18 до 21 года. Тьюторы помогут разработать индивидуальные образовательные программы, чтобы сориентироваться на рынке труда, понять, какие специальности сегодня наиболее перспективны и востребованы в регионе.

- Предстоит большая работа. Каждому инвестору нужно уделять внимание, помогать развиваться и делать все, чтобы инвесторы шли в Тульскую область, - подчеркнул глава региона, подводя итоги работы на ПМЭФ.