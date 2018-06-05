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05.06.2018 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В колодце отравленной в Воронеже семьи нашли мышьяк

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Уголовное дело об отравлении воронежской семьи с двумя погибшими передано для расследования наиболее опытным сотрудникам регионального управления СКР.

В колодце рядом с домом, где произошла трагедия, обнаружено огромная доза мышьяка, сообщили в ведомстве.

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22 мая в воронежской больнице умерла полугодовалая девочка. Вместе с ней в реанимацию попала вся семья: мать, отец и дети 3 и 10 лет. 27-летняя Женщина скончалась 4 июня, дети остаются в тяжелом состоянии - за их жизнь борются врачи. Мужчина пошел на поправку.

- Диагноз во всех случаях один - отравление. В колодце рядом с домовладением обнаружен мышьяк в количестве, в 135 раз превышающем допустимую концентрацию. Содержание химических веществ в соседних колодцах не превышено, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наряду с умышленным отравлением следствие рассматривает возможность попадания мышьяка в колодец со сточными водами.  

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