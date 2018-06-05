В Москве 6 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В среду, 6 июля, в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Эта категория означает, что погода потенциально опасна.

Причиной является сильный ветер, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Отметим, что сегодня в столице аналогичная ситуация. В настоящее время в Москве около 10 градусов тепла. Во вторник днем ожидается облачная погода с прояснениями, местам возможен дождь. Температура воздуха в столице днем - 13-15 градусов тепла. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду.

Завтра погода кардинально не изменится. Воздух в городе прогреется до 12-14 градусов. Переменная облачность, местами - небольшой дождь. Ветер - 5-10 метров в секунду с порывами - до 15 метров в секунду.