В Смоленске женщина вывезла тело убитой тети на грузовом такси

Жительница Смоленска вывезла тело убитой тети на грузовом такси к мусорным контейнерам.

В следственном управлении СК России по Смоленской области рассказали, что 4 июня на улице М. Соколовского в Смоленске в выброшенном на помойку шкафу было найдено тело пожилой женщины с телесными повреждениями.

Подозреваемую в преступлении 57-летнюю племянницу погибшей задержали по "горячим следам". Предварительно установлено, что женщина несколько раз ударила по голове своей 76-летней тети костылем, а потом задушила родственницу подушкой.

Чтобы избавиться от тела, племянница положила его в шкаф, дверцы которого заклеила скотчем, вызвала грузовое такси, и ничего не подозревающие грузчики вывезли мебель с покойницей внутри к мусорным контейнерам.

- В ходе осмотра места происшествия следователи нашли и изъяли орудия убийства, одежду и другие предметы, имеющие значение для расследования, - рассказали в следственном управлении.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство".