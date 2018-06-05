В Тульской области задержан глава администрации Новомосковска

В Тульской области задержан сити-менеджер второго по величине города региона Новомосковска Вадим Жерздев. В пресс-службе регионального правительства подтвердили проведение обысков в администрации Новомосковска.

Как сообщил "РГ" информированный источник в правоохранительных органах, Вадим Жерздев был задержан 4 июня на 72 часа в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом. В отношении главы администрации проводятся следственные действия. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

- Нам известно, что вчера в администрации Новомосковска проводились следственные действия. Что послужило причиной для их проведения, нам неизвестно. Не в нашей компетенции комментировать действия правоохранительных органов. На рабочем месте Вадим Жерздев отсутствовал, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального правительства.

Вадим Жерздев дважды избирался депутатом Тульской областной Думы. В январе 2009 года был назначен на должность заместителя губернатора , а с декабря того же года - главой администрации муниципального образования город Новомосковск.