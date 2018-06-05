В Воронеже студенты отметили Международный день русского языка

Более 300 студентов и школьников из Воронежа и Воронежской области написали сочинение на тему "И мы сохраним тебя, русская речь!..", подсказанную ахматовским "Мужеством". Таким образом Центр русского языка Воронежского госуниверситета (ВГУ), который объединил любителей поэзии и "великого и могучего", встречает Международный день русского языка.

Конкурс чтецов стихотворений о русском языке Пушкина и Ахматовой с привлечением иностранных студентов тоже хорошо лег в сценарий праздника и программу университетского проекта "Русский язык в культурном и образовательном пространстве".

"Нам удалось привлечь к этому благому и благородному делу и руководителей национальных диаспор Воронежа. И именно сейчас такая работа чрезвычайно важна и нужна для объединения всех здоровых сил нашей страны", - сказала "РГ" член Совета при президенте России по русскому языку, руководитель Центра русского языка ВГУ Людмила Кольцова.

Она сообщила, что работа вуза не закончится "одноразовым мероприятием, а станет долгосрочным проектом, объединяющим всех неравнодушных людей (особенно молодых) любовью к русскому языку". Используя крылатое выражение Александра Сергеевича Пушкина, русист заявила, что придет время, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся". И говорить эта семья, по ее мнению, будет на русском языке.