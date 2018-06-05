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05.06.2018 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Подмосковье иномарка сбила трех подростков на тротуаре

Текст: Александр Мелешенко

По факту ДТП в подмосковном Домодедово возбуждено уголовное дело - виновнику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: Depositphotos.com
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"4 июня на 42 километре Каширского шоссе 47-летний водитель, управляя автомобилем FAW, при совершении поворота не пропустил следовавшую во встречном направлении автомашину Peugeot под управлением 23-летней жительницы Республики Татарстан, - рассказала она. - Произошло столкновение, после которого автомашина Peugeot выехала на тротуар и совершила наезд на находившихся там людей".

В результате ДТП трое пострадавших молодых людей были госпитализированы - у них травмы различной степени тяжести. На опубликованных в Сети записях с камер наблюдения видно как трое парней стоят возле пешеходного перехода, когда в них врезается иномарка, пытавшаяся уйти от столкновения с другой машиной.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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